Donald Trump se deslindó del allanamiento a la vivienda de Ilhan Omar, acción que llevó a cabo este lunes 12 octubre por agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo una orden judicial.

Frente a diversos medios de comunicación, el Presidente de Estados Unidos dijo estar enterado de la investigación en curso sobre la congresista demócrata, quien dice siempre se está quejando de la Constitución.

Sin ocultar su desagrado por ella, la llamó corrupta y una persona terrible; sin embargo, afirma que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es el único responsable del registro federal en la propiedad de Ilhan Omar, de 44 años.

Es así como niega que se trate de una maniobra de intimidación política en su contra y refuerza el argumento de que existen indicios de irregularidades en los trámites migratorios de la legisladora, un señalamiento que el equipo de la congresista ha negado y catalogado como difamatorio.

Entiendo que la están examinando muy detenidamente. Siempre la he considerado totalmente corrupta, personalmente, pero eso no tiene nada que ver conmigo... Creo que es una persona terrible, pero eso realmente depende del DOJ. No tengo nada que ver con ello. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos.

.@POTUS on Ilhan Omar: "I understand they're looking at her very carefully. I've always found her to be totally crooked, personally, but that has nothing to do with me... I think she's a terrible person, but that's really up to the DOJ — I have nothing to do with it." https://t.co/v7rLg2oBD1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 12, 2026

Ilhan Omar acusa a Trump de intimidación política tras registro de su vivienda

La declaración de Donald Trump llega luego de que Ilhan Omar, vía redes sociales, reportara encontrarse bien tras un registro a su casa, ubicada en Washington.

Operación que la propia califica como abuso de poder y un intento de utilizar a las fuerzas del orden federales como arma para silenciar a opositores, y que se llevó a cabo días después de que el mandatario la criticara de forma despectiva en un mitin en Tennessee y sugiriera que la estaban investigando.

Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán,. Ilhan Omar.