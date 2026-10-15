Ilhan Omar, congresista demócrata por el 5.º Distrito de Minnesota, en Estados Unidos, es objeto de investigaciones federales que, según reportes, podrían derivar en un proceso para revocar la ciudadanía que obtuvo en el año 2000.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre una posible deportación, aunque ninguna de estas consecuencias está confirmada.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, existen dos investigaciones federales relacionadas con la congresista.

Además, decenas de sus familiares habrían recibido citaciones como parte de las indagatorias sobre sus antecedentes migratorios y su proceso de naturalización.

¿Por qué investiga el gobierno de Trump a Ilhan Omar?

La investigación busca determinar si existen elementos para iniciar un procedimiento que permita revocar la ciudadanía estadounidense de Ilhan Omar, obtenida en el año 2000.

La congresista llegó a Estados Unidos con su familia después de vivir como refugiada de Somalia.

Según reportes de The Wall Street Journal, una de las líneas de investigación busca establecer si se modificó su fecha de nacimiento para registrarla como menor de edad —17 años en lugar de 18— y facilitar así la obtención de la ciudadanía a través de su padre.

Como parte de las indagatorias, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) registraron la vivienda de Omar y confiscaron dispositivos y documentos personales, entre ellos su teléfono celular, pasaporte, computadoras y libretas de notas.

Asimismo, se habrían emitido más de una docena de citaciones a familiares para que comparezcan ante un gran jurado en Minnesota.

¿Qué respondió Ilhan Omar a la investigación de Trump?

Ilhan Omar ha rechazado las acusaciones y calificó tanto la investigación como el registro de su vivienda como una “farsa”.

La congresista sostiene que las acciones forman parte de un intento del gobierno de Donald Trump por intimidar y perseguir a sus opositores políticos.

En un comunicado publicado en X, Omar cuestionó el operativo y lo describió como un intento de atacar a adversarios políticos y utilizar a las fuerzas federales con fines partidistas.

“Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política”, señaló la congresista. “No me van a silenciar”.

El momento del registro también generó críticas de dirigentes demócratas, pues ocurrió aproximadamente tres semanas antes de las elecciones legislativas, en las que Omar busca la reelección.

De acuerdo con los reportes citados, la investigación sobre los antecedentes de la congresista se remonta a años atrás.

Sin embargo, el momento en que se realizó el operativo provocó cuestionamientos entre integrantes de su partido, quienes lo calificaron como otro ejemplo de la presunta instrumentalización de las instituciones federales contra los adversarios de Trump.

¿Cómo se puede perder la ciudadanía estadounidense?

La ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización puede revocarse mediante un procedimiento legal conocido como denaturalización.

Para ello, el Departamento de Justicia debe presentar un caso ante un tribunal federal y acreditar que existen fundamentos legales para anular la naturalización, como la obtención de la ciudadanía mediante declaraciones falsas o el ocultamiento deliberado de información relevante.

La revocación no ocurre automáticamente por la apertura de una investigación ni por la presentación de acusaciones. El caso debe resolverse conforme al procedimiento judicial correspondiente.

En caso de que una persona pierda la ciudadanía y no cuente con otro estatus migratorio que le permita permanecer legalmente en Estados Unidos, las autoridades podrían evaluar los procedimientos migratorios aplicables, incluida una posible deportación.

Por ahora, las investigaciones reportadas contra Ilhan Omar no significan, por sí solas, que haya perdido su ciudadanía estadounidense ni que exista una orden de deportación en su contra.