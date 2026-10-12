Agentes federales de Estados Unidos registraron la casa de la representante demócrata Ilhan Omar, hoy 12 de octubre de 2026.

Según fuentes anónimas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Ilhan Omar tiene una investigación penal, lo que llevó al allanamiento de su casa con orden judicial.

Casa de Ilhan Omar es registrada por proceso penal en su contra

Reportes informaron que la casa de la representante demócrata Ilhan Omar, fue allanada hoy alrededor de las 6:00 am, mediante una orden judicial por el departamento en Washington, D.C.

Una fuente anónima apuntó que Ilhan Omar tiene una investigación penal en curso, lo que llevó al registro de su casa por el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés). Sin embargo, no se ha aclarado el alcance de la orden en contra de la demócrata.

Otra información, aunque sin respaldo, apunta que la orden responde a una investigación por los documentos de inmigración de Ilhan Omar.

Por su parte, el DOJ sí confirmó el registro de la casa de la demócrata. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre la investigación.