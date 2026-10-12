La política Ilhan Omar es una popular representante del Partido Demócrata de Estados Unidos, que se ha popularizado por sus discursos y señalamientos contra Donald Trump.

Sin embargo, la representación de Ilhan Omar va más allá de ser una crítica del gobierno de Trump, así que te contamos más con estos datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Ilhan Omar?

Ilhan Omar es una política que nació en Mogadiscio, Somalia. Sin embargo, llegó a Estados Unidos en 1995 cuando su familia huyó de la guerra civil.

Fue en el año 2000 que Ilhan Omar se convirtió oficialmente en ciudadana estadounidense, teniendo también la somalí.

El nombre de Ilhan Omar llamó la atención porque se convirtió en la primera mujer somalí-estadounidense en tener un cargo legislativo en Estados Unidos, iniciando su proceso en la política en 2016.

Actualmente es representante por el Partido Demócrata-Agrario-Laborista en alianza con el Partido Demócrata tras obtener la victoria en Minnesota.

Ilhan Omar, representante demócrata en Estados Unidos. (Alex Wong/AFP / Getty Images via AFP)

El discurso de Ilhan Omar enfocado en rechazar las políticas de Donald Trump, la han llevado al ojo público, en donde el presidente la acusa de incentivar el odio y acusando que debería volver a su país.

Ilhan Omar pertenece a una familia en donde hay seis hermanos, siendo su padre Nur Omar Mohamed y su abuelo Abukar. La madre de la política murió cuando ella era menor.

¿Qué edad tiene Ilhan Omar?

Ilhan Omar tiene 44 años de edad, pues nació el 4 de octubre de 1982.

¿Quién es el esposo de Ilhan Omar?

El esposo de Ilhan Omar a la actualidad es Tim Mynett, con quien se casó en 2020.

¿Qué signo zodiacal es Ilhan Omar?

Ilhan Omar es del signo zodiacal de libra, pues nació un 4 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Ilhan Omar?

Ilhan Omar tiene tres hijos; Isra, Adnan e Ilwad.

¿Qué estudió Ilhan Omar?

Ilhan Omar estudió Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad Estatal de Dakota del Norte en 2011.

Asimismo, asistió a la Escuela de Asuntos Públicos de Humphrey y a la Escuela Secundaria Edison.

Ilhan Omar, representante demócrata en Estados Unidos. (Adam Gray/AP / AP Photo/Adam Gray)

¿En qué ha trabajado Ilhan Omar?

Ilhan Omar trabaja como servidora pública en Estados Unidos, siendo actualmente congresista federal de Minnesota, miembro del Partido Demócrata.

Sin embargo, Ilhan Omar tuvo otros empleos en la política como: