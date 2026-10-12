Este lunes 12 de octubre, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) allanaron la casa de la congresista demócrata Ilhan Omar, situada en Washington, Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Justicia, la operación deriva de una orden judicial como parte de una investigación federal en ⁠curso, aunque no precisa si existen cargos formales contra la legisladora

Según un informe de Fox News Digital, se vincula a una investigación penal por fraude relacionada con la documentación de inmigración de la legisladora, nacida en Somalia, que fue presentada por su difunto padre cuando ella era niña.

Hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada.

Ilhan Omar, representante demócrata en Estados Unidos. (Adam Gray/AP / AP Photo/Adam Gray)

Ilhan Omar acusa a Trump de intimidación política tras registro de su vivienda

En un mensaje difundido en redes sociales, Ilhan Omar dijo encontrarse bien tras el registro a su vivienda, acción que asegura es un intento de intimidación y de politización de las fuerzas del orden federales.

Que no haya error: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de armar a las fuerzas del orden federales. Ilhan Omar

Ilhan Omar, de 44 años, culpó a Donald Trump de las amenazas de muerte, agresiones físicas y ataques verbales que ha sufrido desde su llegada al Congreso. Asegura que el Presidente de Estados Unidos incita agresiones contra la comunidad somalí.

Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán. Ilhan Omar

Ilhan Omar señala que allanamiento a su vivienda es una forma de intimidación (Ilhan Omar / X)

Demócratas condenan el allanamiento a la vivienda de Ilhan Omar

Líderes demócratas calificaron el allanamiento a la vivienda de Ilhan Omar como abuso de poder . Denuncian que la congresista ha sido blanco de ataques y amenazas impulsadas por Trump y sectores de extrema derecha.

Criticaron que el operativo ocurra a menos de un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado estadounidense.