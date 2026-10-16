Ilhan Omar, representante demócrata de Estados Unidos, denunció que tiene 10 años siendo perseguida por Donald Trump.

De acuerdo con la congresista, la administración de Donald Trump ha realizado diversas acciones de intimidación política; sin embargo, aclaró que no va a dejar de enfrentarse a él.

Esto luego de que el Departamento de Justicia registrara su casa en Washington en medio de una investigación por una supuesta mentira sobre su edad cuando consiguió la ciudadanía estadounidense, en el 2000.

“Nunca me silenciará”: Ilhan Omar asegura que no se dejará intimidar por la administración de Trump

Tras las recientes medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump contra Ilhan Omar, la congresista demócrata señaló no permitirá que la silencien.

“Trump y su administración han estado detrás de mí desde que llegué al Congreso. Siempre me he enfrentado a él y eso nunca cambiará. El protector de pedófilos nunca me silenciará.” Ilhan Omar

Ilhan Omar (@IlhanMN/X)

Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido desde su llegada al Congreso de los Estados Unidos a pesar de los enfrentamientos que ha mantenido con el presidente.

Asimismo, Ilhan Omar señaló que “ha sido un viaje aterrador” la intimidación política que ha recibido desde el gobierno federal .

“Gracias a todos los que se mantuvieron a mi lado a lo largo de los años. Ha sido un viaje aterrador, pero siempre he estado anclado en mi trabajo y en mi capacidad para brindar un servicio ejemplar a mis electores” Ilhan Omar

La congresista, de origen somalí, reiteró que el allanamiento a su casa fue un intento de Donald Trump para “atacar a enemigos políticos” con mentiras y campañas de desprestigio.

“Estoy bien. Que no haya error: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de armar a las fuerzas del orden federales. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán.” Ilhan Omar

Ilhan Omar (@IlhanMN/X)

Allanan casa de Ilhan Omar; Trump iría por su nacionalidad

El pasado 12 de octubre la casa de la congresista Ilhan Omar fue allanada por fuerzas del Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante una orden judicial.

De acuerdo con los reportes, se tendría una investigación penal en contra de la congresista demócrata.

Se ha señalado que se trataría de una investigación relacionada con su nacionalidad, bajo el supuesto de que mintió sobre su edad al momento de obtener la nacionalidad estadounidense en 2000.

Sin embargo, hasya el momento no se ha aclarado el alcance de la orden en contra de la demócrata, ni los motivos.