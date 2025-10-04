Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de tres integrantes del Tren de Aragua en Ciudad de México (CDMX).

Este sábado 4 de octubre, Omar García Harfuch confirmó un golpe al Tren de Aragua, una organización criminal de Venezuela que se ha expandido en toda América Latina y Estados Unidos.

Golpe de Tren Aragua en CDMX (Captura de pantalla )

Omar García Harfuch informa sobre golpe a Tren de Aragua en CDMX; hay tres detenidos

El secretario Omar García Harfuch informó sobre la detención de tres integrantes del Tren de Aragua, una célula delictiva de Venezuela, en un operativo realizado en la CDMX.

De acuerdo con la información, Nelson Arturo, uno de los detenidos, es el presunto operador del Tren de Aragua en México y se le señala de ser el autor intelectual y material de diversos feminicidios.

Omar García Harfuch confirmó que los tres detenidos tienen orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, además de estar vinculados con delitos como:

Venta de narcóticos

Homicidio

Secuestro

Extorsión

La detención de estos tres integrantes del Tren de Aragua se da gracias a los trabajos de investigación, según Omar García Harfuch, en los que colaboran:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de la Defensa

Secretaría de Marina

Fiscalía General de la República

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad de la CDMX

Fiscalía de CDMX