Medios internacionales reportan un ataque armado en un restaurante de Santa Helena, Carolina del Sur, Estados Unidos que dejó 4 muertos y varios heridos.

Un tiroteo masivo dejó saldo de muertes y heridos la madrugada del domingo 11 de octubre en el Willie’s Bar and Grill de la isla de Santa Helena en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Mientras que las investigaciones de este tiroteo siguen su curso, la oficina del Sheriff local pide paciencia para dar con los responsables.

Ataque armado en restaurante de Santa Helena, Carolina del Sur deja 4 muertos y 20 heridos

Sobre el ataque armado en el restaurante de Santa Helena en Carolina del Sur en Estados Unidos, se sabe que una gran multitud se encontraba en el lugar cuando llegaron los agentes del sheriff y encontraron a varias personas con heridas de bala.

Además, los agentes vieron como una multitud corría despavorida para tratar de resguardarse de las balas del tiroteo.

A través de un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort dijo que “es un incidente trágico y difícil para todos”.

Con ello, pidieron paciencia para poder dar con los responsables, mientras las investigaciones en torno al ataque continúan.

Asimismo, dieron sus condolencias por la tragedia y remarcaron: “Acompañamos en nuestro pesar a todas las víctimas y sus seres queridos”.

Del saldo de este ataque se sabe que cuatro personas fueron halladas muertas en el lugar y al menos otras 20 resultaron heridas . Cuatro de ellas se encontraban en estado crítico en hospitales de la zona.

Por ahora, no se ha revelado la identidad de las víctimas.