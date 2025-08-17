Durante la madrugada del 17 de agosto, ocurrió un violento tiroteo en el Taste of the City Lounge, en Brooklyn, Nueva York.

Según reportes, el incidente dejó tres personas muertas y ocho heridos, quienes fueron hospitalizados y, de acuerdo a las autoridades, sus lesiones no son de riesgo vital.

Se recuperaron al menos 36 casquillos de bala en la escena y un arma de fuego en una calle cercana, aunque aún no se confirma si está relacionada con el ataque.

Tiroteo en Brooklyn, Nueva York deja 3 muertos

En la madrugada del 17 de agosto, en el Taste of the City Lounge, un restaurante y club nocturno en el barrio de Crown Heights, Brooklyn, ocurrió un violeto tiroteo que dejó 3 personas muertas, quienes fueron identificados como hombres de 27 y 35 años, y un tercero, cuya edad no se ha confirmado.

A su vez, -de acuerdo a las más recientes actualizaciones- se reportaron al menos ocho heridos, con edades entre 27 y 61 años.

La policía de Nueva York, liderada por Jessica Tisch, informó que el tiroteo ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. tras una disputa en el local.

Se cree que varios tiradores estuvieron involucrados, pero hasta ahora no hay detenidos ni sospechosos identificados.

Tiroteo en Brooklyn, Nueva York (especial)

Destacan tiroteo en Brooklyn, Nueva York como “anomalía” tras disminución de casos

Jessica Tisch destacó que el incidente de Brooklyn es una “anomalía”, pues Nueva York ha registrado una disminución en los tiroteos durante los primeros siete meses de 2025, con las cifras más bajas en años.

El restaurante, Taste of the City Lounge -conocido por su comida caribeña y estadounidense- había cerrado minutos antes del ataque; los propietarios expresaron su consternación y se encuentran colaborando con la policía de Brooklyn.

La investigación sigue en curso, con análisis de cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables.

Este evento ha reavivado el debate sobre la violencia armada en espacios nocturnos en Estados Unidos.