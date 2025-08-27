Un hombre llevó a cabo un tiroteo en una escuela católica del estado de Minnesota, en Estados Unidos; el ataque durante una misa dejó varios muertos y heridos.

Los hechos ocurrieron hoy miércoles 27 de agosto, durante una misa escolar matutina llevada a cabo en la Iglesia Católica de la Anunciación y su escuela, ubicadas al sureste de la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

Fox News reportó un saldo de 2 muertos y más de 20 heridos por el tiroteo, el cual fue realizado por un hombre vestido completamente de negro; 4 de las víctimas se encuentran en estado crítico y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Tiroteo en escuela católica de Minnesota: Donald Trump lamenta la “situación terrible” en la Iglesia Católica de la Anunciación

Tras el tiroteo que se registró hoy 27 de agosto en Minnesota, Estados Unidos, tanto el gobernador de dicho estado, Tim Walz como el presidente Donald Trump reaccionaron ante el ataque que dejó 2 muertos y múltiples heridos.

En su cuenta de Truth Social, Donald Trump lamentó la “situación terrible” en la escuela de la Iglesia Católica de la Anunciación, y se dijo al tanto de los hechos:

“He sido completamente informado sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”. Donald Trump

“Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, dijo por su parte el gobernador Tim Walz.

En ese marco, la policía de Minneapolis, la Oficina de Aprehensión Criminal, la Patrulla Estatal y el FBI, establecieron un protocolo de respuesta de víctimas masivas.

Tiroteo en escuela católica de Minnesota; gobierno de Minneapolis informa que “el tirado ha sido contenido”

Luego del tiroteo en una escuela católica del estado de Minnesota, Estados Unidos, el gobierno de la ciudad de Minneapolis informó que “el tirador ha sido contenido”, por lo que no existe una amenaza activa para la comunidad en este momento.

No obstante, las autoridades de Minneapolis hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse alejada de la zona, a fin de que el personal de emergencia pueda ayudar a las víctimas.

En cuanto a los familiares de los estudiantes de la escuela de la Iglesia Católica de la Anunciación, el gobierno de Minneapolis informó que pueden acudir para reunificarse con los niños.