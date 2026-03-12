Se reporta un tiroteo activo en el Templo Israel de West Bloomfield, Michigan en Estados Unidos, el cual impactó con un vehículo el edificio de la sinagoga y se incendió.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo del tirador chocó intencionalmente contra la sinagoga, y comenzó a disparar según fuentes policiales locales.

Tras tiroteo en sinagoga de Michigan, no se han reportado víctimas

Este 12 de marzo se reportó en Michigan, Estados Unidos, un tiroteo en una sinagoga, en donde imágenes de Fox News 2 Detroit y otros medios de comunicación, revelan humo saliendo del sitio y la rápida respuesta policial.

Los reportes indicaron que un vehículo tipo camioneta, se estrelló intencionalmente contra la entrada principal del templo alrededor de la 1:00 p.m. hora local, tras el impacto, el vehículo se incendió generando humo visible desde el techo y columnas de humo negro en videos de helicópteros y redes sociales.

“Tenemos conocimiento de un incidente de seguridad activo en el Templo Israel. Las fuerzas del orden están respondiendo. Nuestras agencias judías se encuentran actualmente en confinamiento preventivo. Pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan alejados de la zona en este momento” Federación Judía de Detroit

Posteriormente, el sospechoso salió del vehículo y abrió fuego, por lo que el personal de seguridad armada privada del templo lo enfrentó inmediatamente y lo neutralizó.

Según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, fuentes federales y reportes de medios, el sospechoso fue abatido en el lugar, y se ha confirmado su muerte.

De momento no se han reportado víctimas o más detalles del tiroteo en la sinagoga estadounidense.

Cabe mencionar que el Templo Israel (Temple Israel), es la sinagoga reformista más grande de Estados Unidos, la cual está ubicada en West Bloomfield, Michigan, suburbio de Detroit.