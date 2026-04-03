Tormenta Invernal de final de temporada en Estados Unidos podría afectar vuelos durante este fin de semana.

Advierten a viajeros para consultar el estado de su vuelo antes de salir de casa, conoce los lugares que podrían verse afectados por la tormenta invernal.

Advierten a viajeros por tormenta invernal en Estados Unidos que podría afectar vuelos

La Administración Federal de Aviación advirtió a viajeros sobre la tormenta invernal que podría afectar los vuelos en Estados Unidos durante este fin de semana.

Tormenta invernal podría afectar vuelos en Estados Unidos este fin de semana (@FAANews / X )

Es por ello por lo que pidió a todas las personas que tienen planeado viajar durante el fin de semana consultar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de salir de casa.

La Administración Federal de Aviación recomendó seguir las actualizaciones de cada aeropuerto en tiempo real para evitar problemas.

¿En qué lugares podrían verse afectados los vuelos por la tormenta invernal de este fin de semana en Estados Unidos?

En su publicación, la Administración Federal de Aviación compartió información presentada por el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional sobre el clima en Estados Unidos para este fin de semana.

De acuerdo con la información presentada una tormenta invernal tardía está en marcha en las Grandes Llanuras del Norte, pasando por el Alto Medio Oeste y la región occidental de los Grandes Lagos.

Esta segunda tormenta invernal traerá otra ronda de condiciones climáticas invernales intensos.

Se esperan fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada hasta el domingo por la mañana.

Las nevadas, que en ocasiones superarán los 2.5 cm por hora, provocarán acumulaciones generalizadas de más de 20 cm, con posibles acumulaciones locales de más de 30 cm.

Sumado a los vientos fuertes, esto generará condiciones de viaje peligrosas, incluso se volverá muy difícil o imposible en ocasiones.

Se esperan carreteras cubiertas de nieve, ventisca, acumulación de nieve y visibilidad reducida.

La lluvia helada provocará condiciones de viaje peligrosas desde Dakota del Sur hacia el este, hasta el norte de Wisconsin y Michigan.

El mayor potencial de acumulación significativa de hielo se concentra en algunas zonas del norte de Wisconsin y Michigan.

Incluso se prevé algunos cortes de energía en algunas zonas de Estados Unidos.