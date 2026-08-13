El grupo de rescatistas Topos Tlatelolco compartió que ha solicitado a Colombia la autorización para apoyar en las labores de rescate tras el terremoto magnitud 7.4.

“Aún no recibimos respuesta de la embajada de Colombia” Ismael Villegas, miembro de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco

De acuerdo con Ismael Villegas, miembro de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, asociación civil de México, desde el martes por la mañana enviaron la solicitud para presentarse; sin embargo, no obtuvieron respuesta.

Cabe señalar que la Brigada de Rescatistas Topos Azteca llegaron desde la madrugada del 12 de agosto a Cali, Colombia, con el apoyo del senador Duvalier Sánchez.

Colombia no ha respondido a Topos Tlatelolco para apoyar en el rescate

Ismael Villegas señaló que han enviado la solicitud al gobierno de Colombia para poder ingresar al país para apoyar en las labores de rescate.

La brigada de rescatistas envió los documentos necesarios para poder ayudar; sin embargo “aún no recibimos respuesta”.

“Aún no recibimos respuesta de la embajada de Colombia. Ayer a primera hora mandamos la solicitud, poniéndonos a disposición, mandando la lista del personal con sus pasaportes vigentes pero aún no recibimos respuesta” Ismael Villegas, miembro de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco

El rescatista resaltó que no es la primera vez que un gobierno los limita para poder apoyar y recordó que en Venezuela les retrasaron el vuelo en dos ocasiones, lo que provocó que ya no lograron localizar personas con vida.

En este sentido, reiteró la importancia de hacer los trabajos desde el primer momento ya que una persona puede sobrevivir hasta 6 días sin agua y “en este caso, si se pierde tiempo, se pierden vidas también”.

“Nos cancelaron dos veces los vuelos y llegamos una semana después a Venezuela…una persona puede vivir sin agua hasta seis días entonces nosotros ya llegamos en el límite y ya no pudimos localizar personas con vida. En este caso, si se pierde tiempo, se pierden vidas también” Ismael Villegas, miembro de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco

Cabe señalar que la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. es una asociación civil sin fines de lucro integrada por voluntarios que prestan sus servicios de rescate, apoyo y asistencia “a toda persona que se encuentre en situación vulnerable”.