La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertó que los conflictos en Medio Oriente ya están impactando la economía mundial con disrupciones en las cadenas de suministro y mayores costos energéticos.

“Si los conflictos persisten y todos los precios se mantienen altos durante un período prolongado, debemos prepararnos para tiempos difíciles por delante.” Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Durante las Reuniones de Primavera 2026, Georgieva señaló que el choque de oferta provocado por la guerra en Medio Oriente reduce el flujo de petróleo y gas, lo que presiona al alza los precios y ralentiza el crecimiento.

“Tiempos difíciles si persiste el conflicto en Medio Oriente”, advierte FMI

Kristalina Georgieva, directora gerente del (FMI explicó que, incluso en el escenario base, el crecimiento global para 2026 se ha revisado a la baja hasta 3.1%, frente a proyecciones previas más optimistas.

Asimismo, advirtió que si los enfrentamientos se prolongan y los precios del petróleo se mantienen elevados por un periodo extendido, el mundo enfrentará “tiempos difíciles”, con un posible descenso del crecimiento mundial hasta 2% en el escenario más adverso.

Georgieva destacó que los países importadores de energía de bajos ingresos serán los más afectados por el encarecimiento de la energía y las interrupciones en el abastecimiento.

Es por eso que la directora del FMI llamó a los bancos centrales a mantener la estabilidad de precios y a los gobiernos a evitar medidas unilaterales que agraven la situación, mientras se busca una solución duradera al conflicto en la región de Medio Oriente.