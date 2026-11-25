El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, enfrenta dos cargos por posesión de material de abuso infantil tras determinación de un Gran Jurado Federal en Los Ángeles, California en Estados Unidos.

De ser declarado culpable, Thomas Markle de 82 años de edad, podría pasar 40 años en prisión por ambos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

Gran Jurado confirma dos cargos contra Thomas Markle por posesión de material de abuso infantil

Tras la detención de Thomas Markle a inicios de noviembre de 2026 que lo llevó de prisión domiciliaria a una cárcel en Florida por intentar quitarse el localizador, sigue su proceso con la acusación por dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

Bill Essayli, fiscal federal adjunto de Estados Unidos, informó que un Gran Jurado determinó que Thomas Markle enfrenta dos cargos por posesión de material de abuso sexual infantil, posiblemente correspondientes a un registro el 30 de octubre y otro el 4 de noviembre.

Según la información brindada por el fiscal, el padre de Meghan Markle tenía en su posesión material de abuso sexual infantil, en donde incluso él aparecía con menores de edad.

Fiscal Bill Essayli informa sobre el proceso contra Thomas Markle. (@USAttyEssayli)

Por los dos cargos confirmados por el Gran Jurado, pero solo de encontrarse culpable tras el juicio, Thomas Markle podría pasar hasta 40 años en la cárcel.

Por otra parte, se ha informado que un análisis psiquiátrico determinó que el exdirector está en condiciones mentales para enfrentar un juicio.

Thomas Markle también está en investigación en Filipinas

Así como en Estados Unidos, se conoce que Thomas Markle también está en investigación en Filipinas por la posesión de material de abuso sexual infantil.

Sin embargo, se desconoce cuál es el proceso que se está llevando actualmente contra el director en el país del sudeste asiático.