Te contamos quién es Meghan Markle, famosa actriz, productora, empresaria y miembro de la Familia Real Británica.

Recientemente, el nombre de Meghan Markle se vio ensombrecido por las acusaciones de abuso sexual contra su padre, Thomas Markle.

¿Quién es Meghan Markle?

Rachel Meghan Markle es una exactriz estadounidense y actual duquesa de Sussex tras su matrimonio con el príncipe Harry del Reino Unido.

Ganó reconocimiento mundial por su papel de Rachel Zane en la serie dramática legal Suits, y posteriormente por su transición como miembro de la familia real británica en 2018.

El príncipe Harry y Meghan Markle (@archewell_sussex_ / Instagram)

¿Qué edad tiene Meghan Markle?

Meghan Markle tiene 45 años, pues nació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿Quién es el esposo de Meghan Markle?

Meghan Markle está casada con el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido y de la fallecida princesa Diana.

La pareja contrajo matrimonio el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, en Inglaterra, y su relación recibió una enorme atención mediática debido a la posición de Harry dentro de la familia real británica y a la trayectoria profesional de Meghan.

En 2020, ambos decidieron abandonar sus funciones como miembros sénior de la Familia Real y trabajar para alcanzar una mayor independencia económica. Desde entonces, han desarrollado proyectos filantrópicos y comerciales por separado de la institución monárquica.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Instagram | @meghan)

Previamente estuvo casada con el productor Trevor Engelson (2011-2014).

¿Qué signo zodiacal es Meghan Markle?

Meghan Markle es Leo, de acuerdo con la astrología occidental, signo que se asocia con la creatividad, la expresividad y la seguridad personal.

¿Meghan Markle tiene hijos?

Meghan Markle tiene dos hijos con el príncipe Harry:

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nacido el 6 de mayo de 2019

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, nacida el 4 de junio de 2021

Sus hijos nacieron después de su matrimonio y han crecido principalmente en Estados Unidos, donde la pareja estableció su residencia tras apartarse de sus funciones oficiales en la monarquía británica.

Meghan y Harry mantienen una postura relativamente reservada respecto a la exposición pública de sus hijos, aunque ocasionalmente comparten detalles de su vida familiar en entrevistas y proyectos audiovisuales.

Príncipe Harry y Meghan Markle (Reuters)

¿Qué estudió Meghan Markle?

Meghan Markle estudió en la Universidad Northwestern, ubicada en Evanston, Illinois, Estados Unidos. Se graduó en 2003 con una doble especialización en Teatro y Estudios Internacionales.

Durante su formación universitaria también realizó prácticas en la embajada estadounidense en Buenos Aires, Argentina, y estudió en Madrid, España.

Su preparación académica combinó las artes escénicas con el estudio de las relaciones internacionales, dos áreas relacionadas con sus posteriores actividades en la actuación, la diplomacia pública y el trabajo humanitario.

Príncipe Harry y Meghan Markle (Reuters)

¿En qué trabajó Meghan Markle?

Meghan Markle ha trabajado como actriz, escritora, productora audiovisual, empresaria y defensora de causas humanitarias.

Su trayectoria profesional incluye las siguientes etapas:

Actriz de televisión y cine: comenzó a conseguir papeles televisivos a principios de la década de 2000. Participó en series como General Hospital, CSI: NY y 90210, además de películas como Horrible Bosses

Protagonista de Suits: alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Rachel Zane en el drama jurídico estadounidense durante siete temporadas, entre 2011 y 2018

Bloguera y escritora: creó The Tig, un sitio web sobre estilo de vida, viajes, gastronomía y cultura. También publicó el libro infantil The Bench en 2021

Activista humanitaria: colaboró con organizaciones como ONU Mujeres y World Vision, con especial interés en la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas

Productora audiovisual: junto con el príncipe Harry, cofundó Archewell Productions, compañía responsable de proyectos documentales y de entretenimiento para plataformas como Netflix

Presentadora y empresaria: en 2025 estrenó la serie de estilo de vida With Love, Meghan en Netflix y desarrolló la marca comercial As ever, centrada en productos y experiencias vinculados con la gastronomía, la hospitalidad y el hogar

Antes de la fama, Meghan Markle trabajó como calígrafa freelance y tuvo papeles menores en televisión.