Thomas Markle es un director de fotografía e iluminación y padre de Meghan Markle. El hombre enfrenta señalamientos de abuso infantil en Filipinas.

Recibió un Premio Emmy en 1975 por su trabajando diseñando la iluminación en el programa Made in Chicago.

El director de fotografía ha sido nominado 7 veces a los Emmy y su nombre se volvió polémico tras no ser invitado a la boda real de Meghan Markle en 2018.

¿Quién es Thomas Markle? Director de fotografía y padre de Meghan Markle

Thomas Wayne Markle es un director de fotografía e iluminación, nacido en Newport, Pensilvania.

Trabajo para diversas series de televisión como Hospital General y Married…with Children.

El director ha estado envuelto en escándalos desde la boda de su hija Meghan Markle con Harry, duque de Sussex; entre los señalamientos en su contra están que vendió fotos a paparazzis y acusaciones de presunto abuso infantil.

Meghan Markle y su papá, Thomas Markle (Especial )

¿Qué edad tiene Thomas Markle?

Thomas Markle nació el 18 de julio de 1944; actualmente tiene 82 años de edad.

¿Quién es la esposa de Thomas Markle?

Thomas Markle estuvo casado con Roslyn A. Noveles y Dorian L. Regland, madre de Meghan Markle.

¿Qué signo zodiacal es Thomas Markle?

Thomas Markle es Leo.

¿Cuántos hijos tiene Thomas Markle?

Thomas Markle tiene tres hijos:

Thomas Markle Jr.

Samantha Markle

Meghan Markle

Thomas Markle, papá de Meghan Markle (Good Morning Britain )

¿Qué estudió Thomas Markle?

Thomas Markle no estudió una carrera universitaria, pero adquirió conocimientos sobre la producción televisiva tras trabajar desde joven en la industria.

¿En qué ha trabajado Thomas Markle?

Thomas Markle inició su carrera como director de iluminación en el Canal 11 y recibió su primer Emmy en 1975 por su trabajo en Made en Chicago.

También formó parte de series como Hospital General y Married…with Children, donde fue director de fotografía.

En 1985 recibió un Emmy por Hospital General y en 2011 compartió su segundo Emmy con Vincent Steib.