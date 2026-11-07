Thomas Markle pagó una fianza para quedar en libertad tras ser detenido en Florida por posesión de material de abuso infantil.

El viernes 6 de noviembre fue detenido Thomas Markle en Florida, quien es investigado por autoridades de Filipinas y Estados Unidos por poseer material de abuso sexual infantil.

Thomas Markle queda en libertad bajo fianza tras ser detenido en Florida

Tras varias horas detenido, Thomas Markle quedó en libertad bajo fianza tras enfrentar un cargo por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Thomas Markle compareció ante un juez y no se declaró culpable o inocente del cargo en su contra, pero continuará el proceso en su contra en libertad.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle (Especial )

Mientras tanto, Thomas Markle regresará a vivir a la residencia para adultos mayores tras regresar de Filipinas a Estados Unidos.

El padre de Meghan Markle debe seguir las siguientes condiciones determinadas en su libertad bajo fianza:

No tener contacto con menores de edad

Utilizar un brazalete de monitoreo electrónico

Tiene prohibido acceder a dispositivos con internet

Thomas Markle tendrá que ser evaluado por un médico para determinar si su salud afecta su capacidad para enfrentar el procedimiento judicial en su contra.

Encuentran pruebas contra Thomas Markle en bodegas que rentaba

La investigación contra Thomas Markle inició por una denuncia de su hijo Thomas Markle Jr., quien encontró material que mostraba abuso infantil en casa de su papá en Filipinas.

Posteriormente, autoridades realizaron cateos en bodegas rentadas por Thomas Markle en Los Ángeles y Tijuana, donde habrían encontrado material incriminatorio.

En la bodega de Los Ángeles hallaron fotos, libros y negativos que contenían material de abuso sexual infantil.

En algunas de las imágenes se mostraría Thomas Markle junto a niñas menores de edad, pruebas clave en la investigación en contra del padre de Meghan Markle.