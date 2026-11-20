Thomas Markle ha sido declarado apto para enfrentar juicio por posesión de material ilegal en el proceso legal que se le imputa en Estados Unidos, pues tiene las condiciones para comprenderlo.

Luego de que Thomas Markle, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex fuera sometido a un examen de evaluación psiquiátrica independiente.

El especialista concluyó que Thomas Markle comprende los cargos y sus posibles consecuencias, además de que puede colaborar con su defensa en el proceso judicial.

Incluso sé detalla que pese a que Thomas Markle tiene varios problemas de salud, pero entiendo los cargos que se le imputan.

Además de que en preguntas, Thomas Markle estaba “simulando” y hasta exagerando sus respuestas durante la entrevista, lo que da precisión de que sabe muy bien de lo que se le habla.

Defensa de Thomas Markle no rechaza exámenes que apuntan es apto para enfrentar juicio por posesión de material ilegal

Ante la aclaración médica de que Thomas Markle es apto para enfrentar juicio por posesión de material ilegal, su defensa no rechazará los resultados de los exámenes.

Luego de que en la audiencia el abogado defensor de Thomas Markle dijo que no impugnarán las conclusiones de la doctora, lo que marca un revés en el caso.

Y por lo que Thomas Mark volvió a decir que es inocente de los señalamientos de por posesión de material ilegal, asegurando que su hijo, Thomas Markle Jr. es el culpable.

Pues fue Thomas Markle Jr. quien alertó a las autoridades de Filipinas y al FBI sobre el material ilegal, tras ayudar a vaciar la casa de su padre.