Thomas Markle fue nuevamente arrestado por quitarse el grillete electrónico durante la madrugada del martes 10 de noviembre.

El padre de Meghan Markle fue detenido el pasado 6 de noviembre tras ser investigado por posesión de material de abuso infantil.

Horas después, Thomas Markle fue liberado bajo fianza y debía usar un brazalete electrónico, así como evitar el uso a dispositivos con internet.

Thomas Markle es detenido por retirarse el grillete electrónico

El Departamento de Justicia de Florida informó que Thomas Markle había sido arrestado tras retirarse el grillete electrónico durante la madrugada del 10 de noviembre.

Thomas Markle se quitó el monitor de tobillo alrededor de las 2:00 a.m. y fue arrestado momentos después; no se ha mencionado el motivo que lo llevó a retirarse el dispositivo.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle (Especial)

El exdirector de fotografía enfrenta un cargo federal por pornografía infantil, luego de que autoridades revisaran una de sus bodegas en Los Ángeles.

Los fiscales mencionan que encontraron fotografías que contenían a menores de edad desnudas.

Thomas Markle ha negado la acusación y tras comparecer con un juez no se declaró culpable.

Ordenan examen psiquiátrico a Thomas Markle

Tras quedar bajo custodia de las autoridades, un tribunal de Florida ordenó que se realizará un examen psiquiátrico a Thomas Markle.

Además, la Fiscalía solicitó el traslado de Thomas Markle a California, donde encontraron el material que confirmaría el cargo en su contra.

Hasta el momento, el juez no ha decidido si Thomas Markle será trasladado a California y si su estado mental le permite enfrentar los cargos en su contra.

Thomas Markle y Meghan Markle. (Agencia México)

Por otro lado, Meghan Markle reapareció junto al príncipe Harry en un evento en Bruselas.

La aparición de la duquesa de Sussex se da en medio del escándalo que rodea a su padre y hermano.

Ya que Thomas Markle Jr. es investigado por autoridades de Filipinas por su posible implicación con el delito de abuso infantil.