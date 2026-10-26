Thomas Markle, padre de Meghan Markle, es investigado por presunto abuso infantil en Filipinas; el FBI está al tanto de la investigación.

Jonvic Remulla, ministro filipino del interior, confirmó que existe una investigación contra el papá de Meghan Markle tras encontrar una computadora con imágenes de abuso infantil en su casa en Cebu, Filipinas.

Meghan Markle compartió un comunicado a mediados de octubre para expresar que estaba consternada por las acusaciones contra su padre y expresó que esta era la razón por la que se había distanciado de él.

Padre de Meghan Markle es investigado por presunto abuso infantil

La policía nacional de Filipinas inspeccionó la antigua casa de Thomas Markle y se encontraron dispositivos que contenían material de pornografía infantil.

Autoridades de Flipinas siguen investigando los hechos y si encuentran elementos contra Thomas Markle, podrían iniciar acciones legales en su contra.

Meghan Markle y su papá, Thomas Markle (Especial )

La computadora encontrada en la casa del papá de Meghan Markle está bajo investigación forense y se espera que haya resultados en la primera semana de noviembre.

Los primeras versiones indican que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan Markle, fue quien encontró la computadora con este material y denunció los hechos a la policía.

En 2018 se envió una carta a la policía de Londres que mencionaban acusaciones “inquietantes” contra el padre de Meghan Markle.

Ante esta situación, Meghan Markle compartió un comunicado donde mencionó que estaba consternada por los señalamientos en contra de su papá.

Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que pueda haber sufrido. Meghan Markle

Meghan Markle confirma que se alejó de su padre por acusaciones

En su comunicado, Meghan Markle reveló que la policía le hizo saber de las acusaciones contra su padre relacionadas con abuso infantil.

Meghan Markle expresó que desde ese momento decidió alejarse de Thomas Markle a pesar de las críticas por su distanciamiento.

Trascendió que Meghan Markle le envió una carta a su padre en 2025, mientras estaba en un hospital de Tailandia, para expresarle que no conocería a sus nietos tras los señalamientos en su contra.

Mientras tanto, Thomas Markle niega las acusaciones de abuso infantil y las autoridades de Tailandia serán quienes determinen si habrá acciones legales en contra.

El FBI está al tanto de las investigaciones en contra de Thomas Markle y ofrecieron su ayuda a las autoridades de Tailandia, quienes investigan si el hombre viajó a Estados Unidos con alguno de los dispositivos que contenían material de abuso infantil.