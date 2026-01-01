The Telegraph reconoce a Javier Milei como líder mundial en 2025

El diario británico The Telegraph ha reconocido al presidente de Argentina, Javier Milei como líder mundial en 2025.

Ranking por The Telegraph con votos de los lectores en el que el presidente argentino Javier Milei quedó en segundo lugar entre los líderes mundiales en 2025 más influyentes del año.

Por debajo de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni con el primer lugar y encima del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que se posicionó en el tercer puesto.

Mientras que en el ranking de periodistas de The Telegraph, Javier Milei quedó en tercero, en un top 5 con:

Maia Sandu, Presidenta de Moldavia: Giorgia Meloni, primera ministra de Italia Javier Milei, presidente de Argentina Ahmed al-Sharaa, presidente de Siria Hakainde Hichilema. Presidente de Zambia

Y donde a Javier Milei se le reconoció por impulsar el cambio que necesitaba Argentina, además de demostrar al mundo que se puede “cortar el gasto público con una motosierra”.

Javier Milei se dice “fenómeno barrial” tras ser reconocido como líder mundial en 2025 por The Telegraph

Luego de que Javier Milei fuera reconocido como líder mundial en 2025 por The Telegraph, el mandatario de Argentina se dice “fenómeno barrial”.

Luego de que en sus redes sociales, el mandatario Javier Milei ha compartido y reposteado varias publicaciones con la leyenda de “fenómeno barrial” tras ser reconocido por The Telegraph como líder mundial en 2025.

Tal y como en muchas más ocasiones han llamado a Javier Milei “fenómeno barrial” ante su “reivindicación” y la forma en la que se ha convertido en el líder de Argentina.