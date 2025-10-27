Este domingo 26 de octubre se llevaron a acabo las elecciones legislativas de Argentina y La Libertad Avanza, el partido Javier Milei, gana con amplio margen.

En total, se eligieron 24 senadores y 127 diputados nacionales en elecciones legislativas nacionales.

El partido También se impuso en la elección al Senado y ganó en seis de los ocho distritos electorales que renovaban a sus representantes en la Cámara Alta.

Resultado de las elecciones legislativas en Argentina

Javier Milei dio un discurso de celebración tras anunciarse la victoria del partido La Libertad Avanza.

"Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre“, expresó el mandatario argentino de ultraderecha.

Javier Milei (Natacha Pisarenko / AP)

El 40% de los votos obtenidos por las listas de Javier Milei a nivel nacional se consolidó gracias a sorprendentes resultados en distintas provincias del interior argentino.

La mayor sorpresa ocurrió en Buenos Aires, donde los resultados provisorios otorgaron a la ultraderecha un triunfo histórico sobre el peronismo, tradicional fuerza dominante en la provincia.

En Córdoba, La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 42% de los sufragios, superando ampliamente a Provincias Unidas, la lista de centro que obtuvo apenas el 28%.

Santa Fe también confirmó el avance liberal: LLA ganó con el 40%, seguida por los peronistas de Fuerza Patria con 28%, mientras Provincias Unidas quedó tercera.

A nivel nacional, Provincias Unidas reunió alrededor del 8% de las adhesiones, evidenciando un desempeño limitado frente al crecimiento sostenido de la fuerza liderada por Milei.