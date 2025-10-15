El presidente Estados Unidos, Donald Trump, ya condicionó su apoyo a Javier Milei, asegurando que si no gana la reelección se puede olvidar de su apoyo.

Poniendo ‘letras chiquitas’ al acuerdo con Javier Milei, presidente de Argentina, Donald Trump se dejó claro que gana o no habrá rescate económico para su país.

Donald Trump advierte a Javier Milei que gana reelección en Argentina o no habrá apoyo

Por primera vez las palabras de Donald Trump podría intervenir en las elecciones de un país en Latinoamérica, siendo Argentina el elegido.

Tras recibir a Javier Milei, el presidente de Argentina, en un desayuno de negocios por el rescate económico de su país, el presidente de Estados Unidos fue claro.

Donald Trump y Javier Milei. (Alex Brandon/AP / AP)

Y es que Donald Trump señaló que Javier Milei está advertido, pues su decisión de apoyar a Argentina económicamente solo podrá llegar si gana su reelección.

En 2023, Javier Milei arrasó en las elecciones de Argentina con Libertad de Avanza, pero tras su mandato su reelección se ve con panorama complicado.

A ello se le suma que Donald Trump hizo público que si la reelección de Javier Milei en las elecciones del 26 de octubre serán clave para darle el apoyo de Estados Unidos para el rescate o no.

“Si pierde, no seremos generosos con Argentina”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

BREAKING: In a shocking moment, Trump appears to engage in foreign election interference, saying the U.S. will only give Argentina foreign aid if his pal Milei wins. "If he loses, we will not be generous with Argentina."



Extreme corruption.pic.twitter.com/RJ1DjFMgm8 — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) October 14, 2025

Gustavo Petro recuerda a Donald Trump que en Latinoamérica “el voto es libre de chantajes”

Ante la noticia de Donald Trump sobre su apoyo a Javier Milei y Argentina, el presidente de Colombia Gustavo Petro ya se enteró y cree que es mero chantaje.

Gustavo Petro confirmó que tanto Argentina como Latinoamérica ejercen un voto “libre de chantajes”, asegurando que debe hacer soberanía popular y transparencia electoral en los países.