El océano Pacífico registra altas temperaturas extraordinarias que llevaron al meteorólogo Ryan Maue a calificar el fenómeno climático actual como un “Súper El Niño”.

De acuerdo con información publicada por The New York Post el 23 de noviembre de 2026, algunas zonas cercanas a las islas Galápagos y las costas de Perú presentan anomalías de hasta 10 grados Celsius o 18 grados Fahrenheit por encima del promedio debido a el Súper El Niño.

Sin embargo, este calentamiento extremo corresponde a una región localizada y no a todo el océano Pacífico, en el área central del Pacífico, las temperaturas se encuentran aproximadamente entre 3 y 4 grados Celsius por encima de lo habitual ante el Súper El Niño.

Pacífico registra temperaturas 18 grados por encima del promedio por el Súper El Niño (@RyanWeather / X)

¿Qué efectos tendrá el Súper El Niño en el clima mundial?

El fenómeno Súper El Niño podría alterar los patrones de lluvia y temperatura en diferentes regiones del planeta, además de incrementar el riesgo de sequías, inundaciones y episodios de calor extremo.

Entre sus posibles consecuencias del Súper El Niño también preocupa el impacto en los ecosistemas marinos, pues el calentamiento del agua puede reducir la disponibilidad de nutrientes y alimento, afectando a especies como leones marinos, pingüinos, aves marinas e iguanas marinas.

Pacífico registra temperaturas 18 grados por encima del promedio por el Súper El Niño (@RyanWeather / X)

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido sobre el fortalecimiento de El Niño y sus posibles repercusiones en el clima global.

Además, especialistas anticipan que los efectos del Súper El Niño podrían prolongarse durante 2027, aunque todavía existe incertidumbre sobre la magnitud de sus consecuencias, el desarrollo de este episodio mantiene bajo observación a la comunidad científica.