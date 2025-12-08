Porque no todo es la ropa y los accesorios, te presentamos a los 10 personajes que The New York Times eligió como los más elegantes de este 2025.

Algunos de ellos surgieron en series de Netflix, HBO Max, de películas e incluso en videos musicales.

Sin más acá te compartimos la lista de los 10 personajes ficticios más elegantes, según The New York Times:

Sally, personaje de la canción “Sally, When The Wine Runs Out” de Role Model. Margo Banks, personaje de la serie de Netflix, The Hunting Wives. Sophie O’Neil, personaje de la serie de Netflix, The Hunting Wives. Eustace Tilley, caricatura de la revista The New Yorker. John ‘Jack’ Trotter, personaje de la serie ‘La era dorada’. La tía Gladys, personaje de la película de terror “Weapons”. Elijah ‘Smoke’ Moore (personaje de la serie de Netflix, Sinners) Elias ‘Stack’ Moore (personajes de la serie de Netflix, Sinners). Carrie Bradshaw (Personaje ficticio y protagonista de Sex and the City). Rumi, personaje de la caricatura ‘Cazadores de demonios del Kpop’

Sally, personaje de la canción “Sally, When The Wine Runs Out” del cantante Role Model

En la canción “Sally, When The Wine Runs Out” del cantante Role Model, de 28 años de edad, Sally hace referencia a una chica a la que le gustan las fiestas.

Ella no tiene rostro por lo que ha sido interpretada por celebridades como:

Natalie Portman, de 44 años de edad.

Hilary Duff, de 38 años de edad.

Conan Gray, de 27 años de edad.

Charli XCX, de 33 años de edad.

Margo Banks, personaje de la serie de Netflix, The Hunting Wives

Margo Banks es el personaje interpretado por la actriz sueca Malin Åkerman, de 47 años de edad, en la serie de Netflix, The Hunting Wives.

Se caracteriza por ser una mujer carismática y manipuladora dentro de un grupo de mujeres adineradas de la alta sociedad de Texas.

Sophie O’Neil, personaje de la serie de Netflix, The Hunting Wives

Sophie O’Neil es el personaje interpretado por la actriz estadounidense Brittany Snow, de 39 años de edad, en la serie de Netflix, The Hunting Wives.

En la historia se presenta como una exprofesional de relaciones públicas de Chicago que se muda a Texas, lugar donde conoce a Margo Banks, cuyo circulo social se vuelve su obsesión.

Eustace Tilley

Eustace Tilley es la caricatura que creó la revista The New Yorker. Apareció en el primer número, en 1925.

Desde entonces ha hecho acto de presencia en todos sus aniversarios, a excepción del número publicado en 2017.

John ‘Jack’ Trotter, personaje de la serie ‘La era dorada’ (The Gilded Age)

John ‘Jack’ Trotter forma parte de la serie de HBO MAX, ‘La era dorada’ (The Gilded Age). Es el personaje interpretado por Ben Ahlers, de 29 años de edad.

Presentándose como el lacayo de la Casa Brook, Jack Trotter se convirtió en un empresario al crear el reloj con alarma.

La tía Gladys, personaje de la película de terror “Weapons”

En la película de terror, Weapons, la tía Gladys puedes ser una bruja de magia artesanal, incluso una demonio o una criatura mortal, un parásito, el monstruo está adentro antes de que alguien lo note.

La tía Gladys, personaje de la película Weapons (Internet)

Elijah ‘Smoke’ Moore y Elias ‘Stack’ Moore (personajes de la película Sinners)

Elijah ‘Smoke’ Moore interpretado por Michael B. Jordan, de 38 años de edad, es el personaje de la película de terror Sinners.

Se describe como un líder estoico, sensato y que valora la lealtad familiar por encima de todo. Tiene un hermano menor llamado Elias ‘Stack’ Moore.

Carrie Bradshaw (Personaje ficticio y protagonista de Sex and the City)

Sex and the City, la serie de HBO MX, no pasa de moda y Carrie Bradshaw tampoco, el personaje que volvió icónico Sarah Jessica Parker, de actualmente 60 años de edad.

El personaje se describe como una columnista y escritora de Manhattan, que es adicta a la moda y que invierte gran parte de su vida en buscar el verdadero amor.

Carrie Bradshaw (Internet)

Rumi, personaje de la caricatura ‘Cazadores de demonios del Kpop’

Rumi es el personaje favorito de los fans de la película animada ‘Cazadores de demonios del Kpop’.

Su personalidad destaca por ser mitad demonio y mitad humana. Es la líder del grupo de K-pop HUNTR/X, el cual cuenta con la participación de Mira y Zoey, que aunque son sus amigas, les esconde su mayor secreto.