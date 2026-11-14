Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, descartó que un ciberataque haya provocado las fallas detrás de la suspensión nacional de vuelos registrada el viernes 13 de noviembre.

En conferencia de prensa, Sean Duffy atribuyó la suspensión de vuelos en Estados Unidos por problemas técnicos en los sistemas de comunicación utilizados para coordinar el tráfico aéreo de todo el país.

Sean Duffy atribuye suspensión de vuelos en Estados Unidos a fallas técnicas y descarta ciberataque

El pasado 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos canceló todos los vuelos de salida tras detectar una problema de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo.

Tras más de cuatro horas sin servicio, Estados Unidos reanudó los vuelos y el secretario Sean Duffy detalló que las fallas se habrían originado debido a la antigüedad del sistema aéreo.

Sean Duffy descarta ciberataque tras suspensión de vuelos en Estados Unidos (Tom Brenner / AP Photo/Tom Brenner)

Ante la creciente preocupación de un posible ciberataque, Sean Duffy dijo que se mantiene abierta la investigación sobre las fallas detrás de la suspensión de vuelos, pero descartó que se haya tratado de un ataque informático.

Sean Duffy señaló que los sistemas de telecomunicaciones del servicio aéreo de Estados Unidos son antiguos y que los enrutadores y conmutadores se saturaron por el volumen de datos, provocando problemas en el funcionamiento de la red.

“No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la FAA que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio” Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que hasta el momento no existen pruebas de un sabotaje, pero evitó descartar completamente esa posibilidad.

Sean Duffy reporta reanudación gradual de vuelos

A través de redes sociales, Sean Duffy anunció que daría una conferencia de prensa para informar sobre la suspensión de vuelos en Estados Unidos, puntualizando que ya se están reanudando de manera gradual.

Dada la cantidad de vuelos por reprogramar, Sean Duffy detalló que seguirá habiendo retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reacomoden las salidas y reubiquen a las tripulaciones.

Sean Duffy reporta reanudación gradual de vuelos (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que las fallas en el sistema de comunicación aérea provocaron miles de afectaciones. Se registraron más de 10 mil 500 retrasos y alrededor de mil 700 vuelos cancelados.