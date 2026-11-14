Sean Duffy, secretario de Transporte, solicitó una inversión de 50 mil millones de dólares para modernizar el sistema aéreo de Estados Unidos, tras la falla presentada este viernes 13 de noviembre.

En conferencia de prensa, Sean Duffy recordó que Donald Trump solicitó 30 mil millones de dólares para renovar el sistema aéreo, cifra que consideró insuficiente para atender todas las necesidades del sector.

El presidente (Donald trump) ha pedido 30 mil millones de dólares, yo quiero 50 mil millones. ¿Qué es más importante que tener un sistema de control de tráfico aéreo que realmente funcione? Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos

Sean Duffy exige mayor inversión para modernizar sistema aéreo de Estados Unidos

Este viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos canceló todos los vuelos de salida tras detectar una problema de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo.

Vuelos de salida desde Estados Unidos están suspendidos tras la orden de la FAA (Michelle Rojas)

Luego de informar que el servicio aéreo se reanudaría, el secretario Sean Duffy exigió al Congreso que aprueben más presupuesto para modernizarlo, pues su antigüedad habrían sido la causa de las fallas de hoy.

Dennos los recursos para construir un sistema de control de tráfico aéreo de última generación. No es rojo, no es azul, no es demócrata, no es republicano, es estadounidense. Dennos el dinero para arreglarlo. Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos

El funcionario explicó que la modernización debe contemplar una renovación integral de la infraestructura tecnológica, con nuevos equipos de cómputo, plataformas de software, sistemas de telecomunicaciones y torres de control.

Asimismo, denunció las condiciones en las que operan algunas instalaciones aeroportuarias y aseguró que existen torres de control con casi 100 años de antigüedad, además de goteras y elevadores fuera de servicio.

Duffy calificó como vergonzosas las condiciones de algunos aeropuertos de Estados Unidos y sostuvo que las fallas de este viernes evidenciaron las consecuencias de mantener sistemas tecnológicos antiguos.

Finalmente, insistió en la necesidad de garantizar los recursos para renovar el sistema aéreo y evitar que nuevas fallas tecnológicas provoquen otra suspensión nacional de vuelos.