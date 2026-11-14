La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos levantó la suspensión nacional de vuelos que mantuvo paralizadas las salidas de los aeropuertos este viernes 13 de noviembre.

Sean Duffy, secretario de Transporte, anunció que los vuelos se reanudarán gradualmente luego de más de cuatro horas de interrupción por la falla en las comunicaciones de los centros de servicio aéreo.

De acuerdo con los primeros reportes, algunos vuelos ya habrían comenzado a despegar desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco, incluidos aquellos con destino a Hawái y Asia.

Estados Unidos levanta suspensión de vuelos; operaciones se reanudan gradualmente (Unsplash)

Estados Unidos restablece gradualmente los vuelos tras emergencia en el sistema de control

En conferencia de prensa, el secretario Sean Duffy confirmó la reanudación de los vuelos de salida desde Estados Unidos, anticipando que los viajes se comenzarán a realizar gradualmente desde hoy.

“Ya han vuelto a la normalidad los sistemas, ya se abrió el espacio aéreo. Ya se están normalizando los vuelos de manera lenta. Hablen con sus aerolíneas. Si se puede, se van a reactivar los vuelos hoy mismo; si no, mañana en la mañana, pero va a tomar tiempo regresar a la normalidad”. Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos

Ante los medios, Sean Duffy reiteró que la suspensión nacional de vuelos se dio luego de detectar fallas en la comunicación de los centros de control de tráfico aéreo, esenciales para la seguridad de pasajeros y tripulación.

Estados Unidos levanta suspensión de vuelos; operaciones se reanudan gradualmente (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, detalló que ni se perdieron todas las comunicaciones ni el radar, pero se suspendieron los vuelos por seguridad, pues el sistema estaba inestable.