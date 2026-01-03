Rusia pide a Estados Unidos liberar a Nicolás Maduro y a su esposa luego del anuncio de captura tras el ataque a Venezuela.

Además, Rusia mostró su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras la agresión armada por parte de del gobierno de Donald Trump y confirma que seguirá apoyando el gobierno de Nicolás Maduro.

Rusia solicita a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro y su esposa

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia pidió al gobierno de Donald Trump revisar su postura y liberar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Rusia pide a Estados Unidos liberar a Maduro y a su esposa tras anuncio de captura (@EmbRusiaMexico / X )

Y es que señalan que Nicolás Maduro es el presidente legítimamente electo de un país soberano, por lo que no tienen derecho a detenerlo.

A través de la cuenta de X de la embajada de Rusia en México se emitió una declaración en torno al ataque de Estados Unidos a Venezuela.

En donde señalan que creen que cualquier problema entre Estados Unidos y Venezuela se puede resolver mediante el diálogo.

Rusia seguirá apoyando al gobierno de Maduro tras anuncio de captura

La embajada de Rusia en México confirmó una conversación telefónica entre el Canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, y la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez .

En esta comunicación, Serguéi Lavrov confirmó que Rusia seguirá apoyando al gobierno de Maduro tras anuncio de captura.

Pues señaló que protegerá los intereses nacionales y la soberanía del país.

Serguéi Lavrov habría mostrado su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos.

Ambas partes habrían mostrado sus deseos de que está situación no escale a más y buscar una solución mediante el diálogo.

Serguéi Lavrov y Delcy Rodríguez Gómez fortalecieron la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela.