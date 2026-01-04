Estados Unidos decidió levantar las restricciones de vuelos en el Caribe tras la operación en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro.

La administración de Donald Trump anunció de la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien ya fue llevado a Nueva York, Estados Unidos tras ser sustraído de su país por grupos de élite militares y ahora será juzgado por delitos relacionados al narcotráfico.

En consecuencia, se han tomado diferentes medidas en el Gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela y el Caribe, como el levantamiento de las restricciones de vuelos.

Ante crisis en Venezuela Estados Unidos había suspendido vuelos en el Caribe ahora levantan la restricción

Sean Duffy, secretario de Departamento de Transportación de Estados Unidos, anunció el levantamiento de las restricciones de vuelos en el Caribe tras la reciente operación en Venezuela.

Luego de que la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, provocara cambios en las rutas de vuelos estadounidenses en América Latina y el Caribe.

Pues el Departamento de Guerra del país del norte restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela para garantizar la seguridad de los pasajeros de vuelos provenientes de Estados Unidos.

Nicolás Maduro llega a Nueva York con amplio operativo de seguridad (Yazmin Betancourt)

Sean Duffy, secretario de Departamento de Transportación de Estados Unidos, dio un segundo anuncio en el que se daba a conocer del levantamiento de las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe, por lo que los vuelos podían retomarse.

Ante estos cambios, las aerolíneas que fueron afectadas ya fueron informadas y podrán retomar sus vuelos y actualizar horarios lo más rápido posible:

American Airlines

Delta Air Lines

JetBlue

Southwest Airlines

United Airlines

A su vez, el secretario de Departamento de Transportación de Estados Unidos recomendó a los pasajeros que resultaron afectados contactar a su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.