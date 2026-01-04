La crisis desencadenada en Venezuela por las operaciones contra Nicolás Maduro, reavivó el debate sobre Dinamarca y Estados Unidos.

Las reacciones del mundo ante la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela no se han hecho esperar, por lo que la intervención militar estadounidense en el país latinoamericano despertó las alarmas.

Ahora se suma Jesper Møller Sørensen, embajador de Dinamarca en Estados Unidos, a las mismas.

Embajador de Dinamarca en Estados Unidos reaviva debate tras crisis en Venezuela

A través de su cuenta oficial de X, Jesper Møller Sørensen, embajador de Dinamarca en Estados Unidos, abrió el debate tras la crisis en Venezuela.

Donde con un “recordatorio amistoso sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca”, escribió que ellos y el país administrado por Donald Trump son aliados cercanos, por lo que deben seguir trabajando como tal.

Sostuvo además que la seguridad de Estados Unidos es también es la de Groenlandia y Dinamarca.

Incluso, recordó que Groenlandia ahora forma también parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la que de igual es miembro Estados Unidos.

A su vez, resaltó que el Reino de Dinamarca y Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico.

Entre las acciones que, recordó, ha hecho Dinamarca en favor de la seguridad en el Ártico, mencionó que en 2025 se comprometieron a invertir 13 mil 700 millones de dólares que pueden utilizarse en el Ártico y el Atlántico Norte.

Por lo anterior, aseguró que se toman muy en serio su seguridad conjunta.

Ante ello, remarcó que esperan pleno respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca .

“Un recordatorio amistoso sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca: Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tal. La seguridad de Estados Unidos es también la de Groenlandia y Dinamarca. Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico. El Reino de Dinamarca ha incrementado significativamente sus esfuerzos de seguridad en el Ártico: solo en 2025, comprometimos 13.700 millones de dólares que pueden utilizarse en el Ártico y el Atlántico Norte. Porque nos tomamos muy en serio nuestra seguridad conjunta. Y sí, esperamos pleno respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca." Jesper Møller Sørensen, embajador de Dinamarca en Estados Unidos

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

Estas declaraciones surgen ante la crisis que se vive en Venezuela y las intenciones que ha declarado tener Donald Trump de tomar Groenlandia como parte del territorio de Estados Unidos, ya sea por su compra o anexión.