El empresario Ricardo Salinas Pliego celebró la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y su crítica a Nicolás Maduro desató reclamos en su contra por la cercanía con Bukele.

Salinas Pliego señaló que la captura de Nicolás Maduro “es un aviso a los personajes autoritarios de todo el mundo”, que abusan de la democracia para manipular la constitución

Crítica a Maduro desata reclamos contra Salinas Pliego por su cercanía con Bukele (Captura de pantalla)

Salinas Pliego recibe reclamos por cercanía a Bukele tras crítica a Nicolás Maduro

Ricardo Salinas Pliego recibió críticas luego de la publicación que hizo tras la captura de Nicolás Maduro, quien habría sido detenido por fuerzas militares de Estados Unidos.

A través de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego señaló que Nicolás Maduro llegó al poder “usando las reglas del juego democrático”, pero después modificó las leyes para “eternizarse” en la presidencia de Venezuela.

Sin embargo, esta crítica generó reclamos por la cercanía de Ricardo Salinas Pliego con el presidente Nayib Bukele, quien es acusado de debilitar la separación de poderes en El Salvador.

Por otro lado, Ricardo Salinas Pliego dijo que el gobierno de México “debe ser más cuidadoso”, pues debe cumplir con las reglas de la democracia y cumplir el Estado de Derecho.