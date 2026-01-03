El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tras una serie de bombardeos en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero, se logró la captura de Nicolás Maduro.

La confirmación de la detención del mandatario venezolano, ha generado una oleada de reacciones por parte de los gobiernos de diferentes partes del mundo y acá te contamos los detalles.

ONU advierte precedente peligroso por intervención militar en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), compartió un comunicado en el que expresó su preocupación por la escalada en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro.

Al indicar que lo ocurrido la madrugada del 3 de enero tiene “posibles implicaciones preocupantes” para la región, la ONU resaltó que los hechos “constituyen un precedente peligroso”.

Por eso, expuso que el Secretario General, Antonio Guterres, pide un pleno respeto por parte de todos, del derecho internacional y los principios que se establecen en la Carta de las Naciones Unidas.

Tras apuntar que hay preocupación por la posibilidad de que no se hayan respetado las normas del derecho internacional, el Secretario General llamó a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo.

Claudia Sheinbaum rechaza intervención militar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió un comunicado en el que se pronunció sobre la captura de Maduro y en él, rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, por lo que llamó al diálogo y la negociación.

Gabriel Boric, presidente de Chile, condena acciones militares de Estados Unidos

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se sumó a la condena por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y coincidió en el llamado para "buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país“.

Tras rechazar rechazar la intervención y pedir una solución pacífica, pidió que la crisis venezolana se resuelva “mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera".

Pedro Sánchez de España llama a la moderación

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, difundió un comunicado en el que estableció una postura neutra en el conflicto, pues recordó que no reconoce las reelecciones de 2024, pero también pidió respetar el Derecho Internacional.

Por ello, el presidente hizo un llamado para que se logre una deses​calada y pidió moderació​n, así como actuar con respecto a los principios de la Carta de la ONU, para lo cual ofreció su colaboración en busca de una solución pacífica.

Rusia acusa agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela

Por su parte, el gobierno de Rusia expresó su total descontento con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pues acusó en un comunicado, que se trata de una auténtica agresión armada.

Al pedir que se evite una mayor escalada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia descalificó los argumentos de Estados Unidos al advertir que se tratan de pretextos infundados que impusieron la "animosidad ideológica" sobre el pragmatismo.

Por ello, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y garantió su apoyo al rumbo de su liderazgo bolivariano, además de que se sumó al llamado para que se realice una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Cuba acusa terrorismo de Estado por "criminal ataque de Estados Unidos"

En tanto, el gobierno de Cuba compartió un breve mensaje en redes en el que condenó los hechos al señalar que la intervención militar fue un "criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela“.

Los hechos, sentenció, deben ser vistos como un brutal asalto a la zona de paz y escaló el tono del pronunciamiento al afirmar que lo ocurrido fue un acto de “terrorismo de Estado” en contra de Venezuela y América.

Paraguay llama a resolución pacífica, pero acusa a Maduro de líder criminal

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, también se unió al llamado para buscar una resolución pacífica al conflicto, sin embargo, expresó su abierto rechazo al gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

Lo anterior debido a que en un comunicado, señaló al presidente de Venezuela como el "cabecilla del Cartel de los Soles" por lo que sentenció que su persistencia en el poder implicaba una amenaza para la región.

Lula da Silva, de Brasil, acusa que Estados Unidos traspasó una “linea inaceptable

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se lanzó en contra de la intervención militar de Estados en Venezuela, pues dijo que los hechos terminaron por traspasar una “linea inaceptable.

En un mensaje en redes, dijo que lo ocurrido es “una grave afrenta a la soberanía de Venezuela" y sientan un peligroso precedente para todo el mundo, pues es un “primer primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad“.

Al considerar que con ello se abre paso a la “ley del más fuerte”, condenó el uso de la fuerza y resaltó que lo ocurrido es comparable con los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña.

Gustavo Petro, presidente de Colombia rechaza acción militar de Estados Unidos en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también rechazó los actos militares que Estados Unidos ejecutó en Venezuela, pues apuntó que solo agravará la situación y pondrán en riesgo a la población civil.

Al respecto, insistió en que Colombia respeta los principios de la Carta de la ONU, en especial sobre el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así com la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza.

Por eso, en un segundo mensaje, llamó a que el conflicto se resuelva en paz e invitó al pueblo venezolano para que busque los caminos de la negociación, pues su propuesta es el “diálogo y más diálogo”.

Javier Milei, presidente de Argentina, celebra captura de Maduro

En contraste con la mayoría de pronunciamientos regionales que se han emitido por la captura de Maduro, el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su aprobación por lo ocurrido.

Entrevistado por una cadena

de noticias local, Javier Milei calificó los hechos como la “caída del régimen de un dictador”, a quien también se refirió como un “narcoterrorista”, en sintonía con las acusaciones de Estados Unidos.

Por ello, tras acusar a Nicolás Maduro de supuestas estrategias injerencistas en diversos países, así como por nexos con organizaciones criminales internacionales, Javier Milei, dijo que la captura es una “excelente noticia para el mundo libre”.