Marco Rubio defendió la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, señalando que son los países con mayor armamento nuclear, por lo que sería “absurdo y peligroso” no mantener diálogo.

El secretario de Estado de Estados Unidos hizo dicho comentario durante la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, en la que abordaron distintos temas sobre la APEC 2026.

Al respecto sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Marco Rubio destacó que se entablaron conversaciones no sólo con países asiáticos, sino de la cuenca del Pacífico así como sus vecinos, México y Canadá.

Marco Rubio considera “absurdo y peligroso” que Trump, Putin y Xi Jinping no mantengan diálogo

En conferencia, Marco Rubio resaltó la primera cumbre trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, señalando que la idea de que no deben mantener comunicación no es sólo “absurdo, sino peligroso”.

Marco Rubio explicó al respecto que el diálogo forma parte de una defensa estratégica entre las tres potencias, Estados Unidos, Rusia y China, que concentran el armamento nuclear en todo el mundo con el 92%.

Defendió también que no es posible negociar acuerdos en comercio o seguridad si no hay un ambiente para el diálogo y dicho entorno sólo puede existir si los mandatarios dialogan de manera directa, como ocurrió en la APEC 2026.

Por ello, la reunión trilateral y la relación entre Trump, Putin y Xi Jinping es considerada por Marco Rubio como invaluable, para lograr avances reales en favor no sólo de Estados Unidos, también de la estabilidad del mundo.

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping: Ucrania e inteligencia artificial fueron abordados bilateralmente

Marco Rubio y Donald Trump también mencionaron otras reuniones bilaterales durante su participación en la APEC 2026; entre ellas, el encuentro bilateral con Xi Jinping y el de Vladimir Putin.

Con Xi Jinping, Donald Trump acordó barandillas de seguridad conjunta para la inteligencia artificial y la exportación de chips, así como la reducción de fentanilo por vía marítima por los aranceles.

Mientras que con Vladimir Putin se abordó la guerra con Ucrania y la necesidad de finalizar la misma, ya que se pierden alrededor de 25 mil vidas al mes.