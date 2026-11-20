El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que dará una conferencia de prensa en la que revelará los detalles de su histórica reunión con Xi Jinping y Vladimir Putin en APEC 2026.

El encuentro trilateral se pudo llevar a cabo luego de que el mandatario ruso planteó la posibilidad de celebrar una reunión ante la oportunidad que representaba la cercanía entre los 3 presidentes durante el foro.

Donald Trump revelará detalles de su reunión con Xi Jinping y Vladimir Putin

El jueves 29 de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo en Shenzhen, China, una reunión trilateral con sus homólogos Xi Jinping y Vladímir Putin en el marco de APEC 2026.

Tras dialogar a puerta cerrada durante 70 minutos sobre control nuclear y comercio con Xi Jinping y Putin, el mandatario estadounidense anunció que mañana viernes hablará públicamente sobre esta reunión.

Trump, Putin y Xi Jinping protagonizan encuentro en APEC 2026 (@SpoxCHN_MaoNing)

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales mientras volaba de regreso hacia Washington, Trump informó que ofrecerá una conferencia de prensa en la Casa Blanca para detallar la reunión.

Se espera que en su comparecencia programada para este viernes 20 de noviembre, el jefe de la Casa Blanca explicará los alcances de la declaración conjunta de paz firmada con Xi Jinping y Putin.

Asimismo, se prevé que aborde los resultados de sus encuentros bilaterales en territorio chino, además de exponer las posturas tratadas en la reunión respecto a Ucrania, Irán e inteligencia artificial.

Se prevé que el mensaje presidencial explique el avance de los diálogos sobre no proliferación nuclear y reformas a organismos internacionales en la materia.

Presidentes se reunieron durante la APEC 2026 por propuesta de Putin

Cabe destacar que la reunión histórica entre Trump, Xi Jinping y Putin se enmarcó en la 33 cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en en Shenzhen

Dicho foro no había contado con la participación presencial del presidente Donald Trump desde hace casi 10 años, pues la última vez que acudió fue durante su primer periodo en 2017.

En cuanto al encuentro se reveló que la iniciativa para concretarlo surgió tras una propuesta directa de Vladimir Putin, quien planteó la urgencia de abrir un diálogo entre las 3 potencias nucleares más grandes.

Según explicó el Kremlin, el mandatario ruso buscó esta mesa con Trump y Xi Jinping luego de que expirara el tratado New START, dejando al mundo sin límites vigentes de armamento.