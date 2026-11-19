Durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2026, el presidente de China, Xi Jinping sorprendió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump con coreografía de “Y.M.C.A.”

Actuación de la icónica canción “Y.M.C.A.” de Village People interpretada y bailada por jóvenes artistas y escolares de China durante la cena oficial de bienvenida de la cumbre APEC 2026 en la villa Kylin de Shenzhen.

Y qué hizo referencia a Donald Trump y sus clásicos bailes en mítines con “Y.M.C.A.” de Village People, tema ya identificado para el mandatario de los Estados Unidos.

No es la primera vez que Trump es sorprendido con “Y.M.C.A.” en eventos diplomáticos, pues días antes en la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la banda militar interpretó el tema al recibir al presidente estadounidense.

“America the Beautiful” también fue tocada para Donald Trump en APEC 2026

“Y.M.C.A.” no fue el único tema con el que Xi Jinping sorprendió a Trump durante la APEC 2026, pues también durante la cena de gala se escuchó “America the Beautiful”

Canción “America the Beautiful”, la cual es conocida por ser un tema patriótico estadounidense, y la cual fue interpretada por una orquesta china y que a Trump se le vio disfrutando.

Pues tras los aplausos de la interpretación de “America the Beautiful” a Trump se le vio levantando el pulgar hacia los músicos en APEC 2026.