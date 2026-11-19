Los 21 líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 vistieron una bufanda sobre sus atuendos formales durante la foto oficial de cierre de la edición en Shenzhen, China, y los colores elegidos han despertado dudas sobre qué significan.

Este año la prenda estuvo disponible en colores rojo y azul, por lo que cada mandatario fue libre de elegir el color de su preferencia.

La elección del color e incluso la portación de la prenda ha generado diversas dudas a los ciudadanos de cada país.

Por qué usan bufanda en APEC 2026 y qué significan los colores

La intención de portar una bufanda responde básicamente a un regalo del país anfitrión, en este caso se trató de una bufanda con el emblema del pájaro mitológico Kunpeng, símbolo de Shenzhen.

Los colores elegidos fueron el rojo por ser el color tradicional de China y ser el color de la flor de la ciudad de Shenzhen. El color azul hace referencia al mar del Pacífico.

En 2026, ante la disponibilidad de dos colores, el rojo fue elegido por Claudia Sheinbaum, de México; el anfitrión chino, Xi Jinping; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; y otros.

El color azul fue elegido por Donald Trump, de Estados unidos; Vladimir Putin, de Rusia; Keiko Fujimori, de Perú, y otros. Al final el balance fue de 11 rojos vs 10 azules.

APEC 2026 cierra con la curiosa tradición de bufandas de colores

La APEC tiene como tradición que en el cierre de cada edición los mandatarios y mandatarias adopten un accesorio típico de la vestimenta del país, en esta ocasión presidida por Xi Jinping.

Cabe recordar que en la APEC 2024 en Perú, en la cual no participó México, a los mandatarios les fue regalada una bufanda de fibra 100 por ciento de vicuña, la cual solo estuvo disponible en color marrón.

En la APEC 2023 en San Francisco, Estados Unidos, en la que participó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no hubo tal tradición.

En APEC 2016 de Perú se dieron ponchos marrones de vicuña y en la de 2005 en Busan, Corea del Sur, se dieron abrigos de seda que incluso le tocó usar al expresidente Vicente Fox.