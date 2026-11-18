Durante el APEC 2026, el presidente de China, Xi Jinping, destacó a Shenzhen como símbolo de la transformación económica y tecnológica al afirmar que “para ver 50 años de China, vengan a Shenzhen”.

Para ver miles de años de China, vayan a Xi’an; para ver 500 años de China, vayan a Beijing; para ver cien años de China, vayan a Shanghai. Xi Jinping, presidente de China

El mandatario se refirió a esa ciudad como un ejemplo de progreso, pues pasó de ser una ciudad pesquera a un centro internacional con vínculos comerciales en todo el mundo.

Con ello, Shenzhen se convirtió en el escenario elegido por China para proyectar una imagen de modernización, desarrollo tecnológico y apertura internacional ante las economías que integran APEC.

Shenzhen (Captura de pantalla)

Xi Jinping destaca a Shenzhen como ejemplo de apertura e innovación

Ante líderes, empresarios e invitados internacionales de la APEC 2026, el presidente chino Xi Jinping destacó el avanzado desarrollo de Shenzhen en las últimas cinco décadas del país.

El mandatario subrayó que cuando visitó Shenzhen por primera vez en 1978, la ciudad era apenas una aldea pesquera, con poca actividad comercial y un flujo limitado de personas.

Shenzhen es un lugar con una gran historia que contar. Cuando puse pie aquí por primera vez en 1978, no era más que una aldea pesquera. Xi Jinping, presidente de China

Más de cuatro décadas después, dijo, Shenzhen se ha convertido en una metrópoli internacional caracterizada por sus rascacielos, su actividad económica y su papel en la apertura de China al mundo.

Xi Jinping agregó que la apertura forma parte del ADN de Shenzhen, al pasar de ser una localidad fronteriza a un centro internacional de negocios con vínculos comerciales en más de 100 países y regiones.

Esta ciudad abre su mente y sus brazos a emprendedores de todo el mundo y reúne a talentos de más de 100 países y regiones, convirtiéndose en un vibrante hub de cooperación de ganancias compartidas entre China y el resto del mundo. Xi Jinping, presidente de China

Shenzhen (Especial)

Xi Jinping resalta APEC 2026 y la cooperación en Asia-Pacífico

Como parte de su mensaje, Xi Jinping afirmó que la historia de Shenzhen refleja tanto la política de reforma y apertura de China como el éxito de la cooperación económica en Asia-Pacífico.

Asimismo, defendió los principios de apertura, innovación y cooperación que han guiado al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) desde su creación.