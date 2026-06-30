Caso Efraín Zúñiga: mexicano se declara culpable de tráfico de personas en Estados Unidos

Este lunes 29 de junio de 2026, las autoridades brindaron una importante actualización sobre el caso Efraín Zúñiga, al señalar que el ciudadano mexicano se declaró culpable de tráfico de personas en Estados Unidos.

Efraín Zúñiga, de 38 años, admitió ante un tribunal federal de Texas su responsabilidad en delitos de conspiración para introducir migrantes de manera ilegal al país.

Efraín Zúñiga podría pasar 10 años en prisión tras ser declarado culpable de tráfico de personas en Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades, Efraín Zúñiga podría pasar 10 años en prisión tras ser declarado culpable de tráfico de personas en Estados Unidos.

La investigación oficial detalla que el mexicano formaba parte de una sofisticada red de alcance internacional que facilitó el ingreso ilegal de miles de migrantes.

Puntualmente, las personas eran provenientes de diversos países de Latinoamérica y Asia, y habrían ingresado a Estados Unidos entre finales de 2020 y septiembre de 2023.

Dentro de la organización criminal, Efraín Zúñiga resultó fundamental para la operatividad del grupo, ya que gestionaba personalmente una casa de seguridad ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Desde este sitio, coordinaba el traslado de personas hacia la zona fronteriza utilizando los denominados “coyotes”, quienes se encargaban de cruzar a las personas de manera clandestina.

Según las indagatorias, la organización obtuvo beneficios financieros de aproximadamente 30 millones de dólares en tres años, cobrando cuotas de entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por persona.

La detención de Efraín Zúñiga ocurrió en territorio mexicano durante octubre de 2024, en cumplimiento con un requerimiento estadounidense para que respondiera por los cargos federales que se le imputan.