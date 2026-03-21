El embajador Ronald Johnson destacó el caso de un narcolaboratorio hallado en Estados Unidos vinculado a un grupo de migrantes mexicanos.

Esto luego de que autoridades de Estados Unidos dieran a conocer que cinco mexicanos fueron acusados formalmente por delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas tras ser encontrados en un narcolaboratorio en California.

Ronald Johnson celebra justicia por narcolaboratorio en Estados Unidos vinculado a mexicanos

En relación al narcolaboratorio encontrado en California, Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson destacó el trabajo conjunto con México que llevó a la detención de 5 personas.

Los detenidos fueron identificados como:

Luis Carrillo, de 33 años

Mariana Vanessa Mendoza Camacho, de 33

Juan Jesús Manríquez Díaz, de 31

Álvaro Rosales, de 44

Manuel Juan Madrid Pérez, de 38

Los 5 mexicanos fueron señalados por un jurado de ser responsables de fabricar y distribuir drogas sintéticas, además de la posesión ilegal de armas y un cargamento asegurado de mil 360 kilos de droga.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

Según acusó Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, estas 5 personas son acusadas de dirigir el narcolaboratorio, en tanto algunas de ellas contaban con restricciones para ingresar nuevamente a territorio estadounidense.

En este sentido, Johnson reiteró que la administración del presidente Trump se encuentra fuertemente comprometida en enfrentar a los grupos responsables del tráfico de drogas que afecta a Estados Unidos.

Por ello, el diplomático destacó la colaboración con la presidenta Sheinbaum su lucha por proteger a sus países y desarticular a los grupos criminales.