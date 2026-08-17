Ronald Johnson destacó la captura de Jorge Luis Martínez “El Coke” en Jalisco como resultado de la cooperación bilateral en seguridad.

El Coke, originario de Estados Unidos y acusado de homicidio y otros delitos graves en California, Kentucky y Alabama, fue detenido el 13 de agosto de 2026 en Jalisco mediante drones y elementos de la Policía de Investigación.

El embajador de Estados Unidos en México subrayó que la coordinación impulsada por Claudia Sheinbaum y Donald Trump envía un mensaje claro: los criminales no tienen dónde esconderse.

Ronald Johnson destaca captura de “El Coke” en Jalisco, buscado por homicidio (Ronald Johnson)

Ronald Johnson destaca captura de “El Coke”, objetivo prioritario de Estados Unidos

En sus redes sociales, Ronald Johnson destacó la detención de “El Coke” en Jalisco, en coordinación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad.

De acuerdo con Ronald Johnson, fue gracias a la “estrecha cooperación” entre las autoridades de Estados Unidos y México que se dio con este objetivo prioritario.

Ronald Johnson también resaltó la cooperación impulsada tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como de parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Y agrega que dicha coordinación manda un mensaje claro a todos los criminales, que serán encontrados sin importar el delito, ya que no tienen dónde esconderse.

Jorge Luis Martinez “El Coke” es buscado en Estados Unidos por estos delitos

Asimismo, Ronald Johnson dio a conocer que “El Coke” es buscado por Estados Unidos debido a homicidio y otros delitos graves, por lo que ofrecían 3 mil 500 dólares de recompensa.

Jorge Luis Martinez, originario de Estados Unidos está acusado de estos delitos en California, Kentucky y Alabama:

Abuso sexual

Venta de drogas

Portación y uso ilegal de armas de fuego

Conspiración

Robo

Tortura

Referente al homicidio, se le señala que habría conspirado contra el familiar de un policía de Estados Unidos, a quien mutiló y desapareció el cuerpo.

La SSP de Jalisco rastreó a “El Coke” en el municipio de Ameca, que tras confirmarse su identidad y detenerlo, comenzaron los trámites para su extradición a Estados Unidos.