Roberto Velasco informó que ya estableció contacto con el equipo infantil de futbol de Tijuana que quedó varado tras el terremoto en Colombia.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el equipo infantil Leyendas Obeliz se encontraba en la ciudad de Armenia tras ganar el Mundial de Clubes. Sin embargo, las condiciones del sismo en Colombia no han permitido su regreso a Tijuana.

Cabe mencionar que el terremoto en Colombia tuvo una magnitud de 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Reportes oficiales señalan a cerca de 200 personas muertas por el desastre natural.

Roberto Velasco contacta a equipo infantil de Tijuana varado en Colombia tras terremoto (Captura de pantalla)

Roberto Velasco atiende a equipo infantil de futbol de Tijuana varado en Colombia tras terremoto

A través de redes sociales, el equipo infantil de futbol solicitó al gobierno de México que facilitaran su salida de Colombia, pues quedaron varados en Armenia tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

El secretario Roberto Velasco notificó que ya se atiende el caso, se platicó con los integrantes de la delegación mexicana para conocer su situación y brindarles apoyo durante su estancia en Colombia.

Reportes señalan que el equipo infantil de futbol de Tijuana está integrado por 12 menores de edad, además de padres de familia y miembros del cuerpo técnico. Ninguno de los integrantes resultó lesionado.

Pese a que ya se estableció el primer contacto, Roberto Velasco no puntualizó cómo o cuándo el equipo infantil de Tijuana podrá regresar a casa, pero aseguró que cuenta con el respaldo del gobierno de Sheinbaum.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, todos nuestros connacionales en ese país cuentan con el apoyo y el respaldo del gobierno de México para que estén de regreso lo antes posible en nuestro país”. Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

El contacto de Roberto Velasco representa un primer paso para atender la situación de la delegación mexicana, que permanece en Colombia después de haber viajado para cumplir con un compromiso deportivo.