Carlos III, rey del Reino Unido envió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

“Con motivo del Día de la Independencia de su país, mi esposa y yo hacemos llegar a Su Excelencia y a los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros mejores deseos”. Carlos III, rey del Reino Unido

El mensaje del rey Carlos III donde resaltó que la fecha de la Independencia de México sirve para la reflexión y refrendar la amistad de las naciones -específicamente Reino Unido-, así como la cooperación con Sheinbaum.

“La solidez de nuestros lazos bilaterales y mantengo mi compromiso de fomentar una cooperación aún más estrecha en los años venideros”. Carlos III, rey del Reino Unido

Rey Carlos III envía mensaje a Sheinbaum por la Independencia de México (@ukinmexico)

Rey Carlos III confía seguir trabajando con México

Ante sus felicitaciones por la Independencia de México, el rey Carlos III se dijo confiado en seguir trabajando con el gobierno de Claudia Sheinbaum en los “desafíos compartidos de nuestro tiempo”.

Luego de que su majestad, el rey Carlos III dejará ver su preocupación en temas del clima y la preservación del mundo, a los que calificó como “desafíos compartidos de nuestro tiempo”.

Por lo que el rey Carlos III expresó que “confío en que nuestros países puedan seguir trabajando juntos en la búsqueda de soluciones significativas y duraderas” junto a Sheinbaum.

Para cerrar su mensaje por la Independencia de México a Sheinbaum, el rey del Reino Unido, Carlos III refrendó sus saludos y los de su esposa, la reina Camila para la presidenta y el pueblo mexicano, así como “nuestros deseos de paz, prosperidad y bienestar para este año”.