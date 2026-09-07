Tras el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido, el Rey Carlos aclaró el estatus de la pareja como miembros de la realeza pero sin funciones oficiales.

En una carta que el rey Carlos aprobó a altos funcionarios británicos, definió que la situación de Harry y Meghan es similar a la de ciudadanos particulares.

Esto quiere decir que poseen los mismos derechos y obligaciones que otros miembros de la sociedad, pero sin ejercer cargo público, función o autoridad.

Harry y Meghan Markle renunciaron a sus funciones oficiciales de la realeza en 2020 cuando se mudaron a California.

El regreso del príncipe Harry a Gran Bretaña reaviva sus conflictos con la familia real

El príncipe Harry regresó a Gran Bretaña junto con su familia a finales de agosto, seis años después de abandonar sus funciones reales y establecerse en Estados Unidos.

Desde entonces, el duque de Sussex ha mantenido una relación distante con la familia real británica, mientras desarrolla proyectos independientes junto a Meghan Markle.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Instagram | @meghan)

La salida de Harry y Meghan Markle ocurrió en 2020, cuando ambos renunciaron a sus funciones oficiales para construir carreras alejadas de las obligaciones de la monarquía.

Su decisión marcó un cambio importante en su relación con la institución.

Desde entonces, Harry ha realizado distintas declaraciones sobre sus experiencias dentro de la realeza.

El príncipe ha acusado a su familia de negligencia, mientras que también ha responsabilizado a la prensa sensacionalista de afectar su vida personal.

Otro de los principales conflictos ha sido la seguridad del príncipe Harry en Reino Unido.

El duque ha cuestionado las condiciones de protección que recibe durante sus visitas al país y ha sostenido que estas no son suficientes para regresar con tranquilidad.