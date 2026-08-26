El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron a Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet, después de anunciar planes para trasladarse nuevamente al país.

La familia habría llegado en un avión privado procedente de California y aterrizó en Birmingham, días después de que trascendieran sus planes de mudanza.

El regreso ocurre seis años después de que los duques de Sussex abandonaran Reino Unido y se instalaran en California, tras apartarse de sus funciones reales.

¿Por qué Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido?

Los duques de Sussex planean establecer su residencia en una propiedad privada en los Cotswolds, zona rural ubicada en las afueras de Londres.

El traslado también responde a la nueva etapa escolar de sus hijos. Archie y Lilibet ya están matriculados y comenzarán clases la próxima semana.

Harry y Meghan Markle (Carlos Ortega/EFE)

Aunque regresarán a Reino Unido, Harry y Meghan no retomarán sus funciones oficiales dentro de la monarquía y permanecerán como miembros sin responsabilidades institucionales.

La llegada representa un cambio importante respecto a su vida en Estados Unidos, donde se establecieron en California en marzo de 2020.

El rey Carlos III fue informado sobre los planes de traslado a principios de agosto, mientras que el príncipe y la princesa de Gales también conocieron la decisión.

Harry y Meghan visitaron al monarca en Highgrove durante julio, aunque, según la información difundida, durante aquel encuentro no se abordó la mudanza familiar.

Antes de esa visita, ambos no habían regresado juntos al Reino Unido desde el funeral de la reina Isabel II, celebrado en 2022.

Los duques mantienen además algunos vínculos con California: sus gallinas rescatadas permanecerán allí, mientras sus perros Mia y Pula viajarán con ellos.

El regreso también ocurre en medio de una relación familiar que ha atravesado tensiones desde la salida de los Sussex de sus obligaciones reales.

Por ahora, la familia se prepara para iniciar esta nueva etapa en Reino Unido, mientras conserva sus proyectos personales y profesionales desarrollados durante sus años en Estados Unidos.