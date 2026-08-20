A finales del mes de agosto de 2026, Harry y Meghan Markle podrían regresar a Reino Unido, pues informes señalan que la pareja estaría haciendo maletas para retornar.

De acuerdo con la información que ha comenzado a circular entre distintos medios, el posible regreso de Harry y Meghan Markle sería a una residencia privada a las afueras de Londres.

Cabe destacar que el príncipe y su esposa dejaron Reino Unido en el 2020, año en el que también se separaron de sus roles como miembros activos de la Familia Real Británica.

Harry y Meghan Markle (Carlos Ortega/EFE)

Harry y Meghan Markle podrían regresar a Reino Unido

Luego de 6 años de abandonar el Reino Unido, el príncipe Harry y Meghan Markle contemplan trasladarse nuevamente a territorio británico hacia finales de este mismo mes de agosto.

Al respecto, se informa que el matrimonio buscaría establecerse junto a sus dos hijos en una propiedad privada a las afueras de Londres, pero mantendrían su actual residencia en Montecito, California.

De acuerdo con reportes periodísticos locales, la decisión contempla la pronta matriculación de sus pequeños hijos, Archie y Lilibet, dentro del sistema educativo en una escuela londinense.

Príncipe Harry y Meghan Markle (Reuters)

A pesar de este retorno por un periodo prolongado, la pareja no tiene planeado retomar sus antiguas funciones o agenda oficial dentro de la estructura de la realeza británica.

Asimismo, la noticia sobre la mudanza familiar trasciende pocas semanas después de que el duque de Sussex viajó a Londres para sostener un encuentro privado con Carlos III.

Harry y Meghan Markle dejaron el Reino Unido desde el 2020

En enero de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle, su esposa, anunciaron su renuncia a las funciones oficiales de la Familia Real Británica para buscar independencia financiera.

Ante la decisión que en medios se bautizó como el “Megxit”, la pareja que perdió sus títulos reales de forma activa, se mudó a una residencia ubicada en California, Estados Unidos.

Pese a que al irse del Reino Unido perdieron el acceso a fondos públicos y el esquema de seguridad oficial, justificaron su salida al acusar una constante presión de los tabloides británicos.

De la misma forma, Harry y Meghan Markle explicaron que a pesar de la pérdida de privilegios, era necesario irse por la falta de respaldo institucional para proteger la salud mental de la duquesa.