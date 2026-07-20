El juez Brian Cogan, quien llevó el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha recibido al menos 23 cartas presuntamente del líder del Cártel de Sinaloa en 3 meses.

Sin embargo, al menos 2 de ellas no fueron escritas por El Chapo Guzmán; la identidad del escritor que se hizo pasar por el líder criminal fue revelada por El País.

De acuerdo con la comparación de las 23 cartas, se reconoció que al menos 2 no fueron escritas por la misma persona; el autor de dichas misivas fue identificado como Aubrey Gideon.

Aubrey Gideon, se hizo pasar por El Chapo Guzmán al menos 2 veces

De acuerdo con la investigación realizada por El País, Aubrey Gideon se hizo pasar por El Chapo Guzmán en al menos dos ocasiones, mismas en las que cometió varios errores.

Y es que algunas cartas estaban firmadas bajo el nombre de “Joaquín El Chapo Loera Guzmán”, cuando el nombre real del líder del Cártel de Sinaloa es Joaquín Guzmán Loera.

El juez Biran Cogan recibió 23 cartas entre el 10 de abril y el 13 de julio por parte de El Chapo Guzmán,.

En estas, el líder del narcotráfico reclama un trato injusto y su deseo de ser extraditado.

Sin embargo, todas sus peticiones han sido denegadas debido a la consideración del juez sobre la falta de un respaldo legal a sus argumentos, así como a que algunas de sus cartas fueron ininteligibles.

Entre ellas, se encuentran al menos 2 cartas que coinciden en la letra entre ellas pero no con el resto; una de ellas incluso mención a Aubrey Gideon, con lo que el autor se delató.

Asimismo, estas cartas están escritas en inglés, cuando la defensa de El Chapo Guzmán ha aclarado que su defendido no habla el idioma.

Aubrey Gideon envió al menos dos cartas al juez haciéndose pasar por El Chapo Guzmán

Abrey Gideon envió al menos dos cartas al juez del caso de El Chapo Guzmán haciéndose pasar por el líder criminal y documentó en redes sociales al menos una de esas entregas.

En una cuenta de Instagram que, según El País ya fue eliminada, Gideon comparte un video en el que coloca dos cartas en un buzón público, una con el nombre “Joaquín El Chapo Loera Guzmán”, y otra con el de Larry Hoover, ex lider de una pandilla de Chicago que cumple sentencia desde la década de 1970 por el asesinato de un miembro de una pandilla rival.

Cotejando la letra y el color de la tinta con otras cartas en su expediente judicial, esta coincide con una que fue escrita el 12 de junio, cuya recepción y registro en su archivo se hizo seis días después por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York

Asimismo, se identificó que dos de las cartas recibidas llevan sellos postales de Jackson, Mississippi, de donde es residente Aubrey Gideon.