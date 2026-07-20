Audrey Gideon se hizo pasar por Joaquín “El Chapo” Guzmán en al menos dos ocasiones con cartas enviadas a la Corte de Nueva York.

De acuerdo con una investigación realizada por El País, Gideon escribió al menos dos cartas a nombre del El Chapo Guzmán en el marco de las solicitudes del líder del Cártel de Sinaloa sobre mejores tratos y su posible extradición.

Cabe señalar que el juez Brian Cogan señaló a la defensa de El Chapo Guzmán que sus solicitudes carecen de un sustento legal, por lo que no serán atendidas.

Aquí te decimos todo lo que sabemos sobre Aubrey Gideon, escritor de las cartas de El Chapo Guzmán, como:

¿Quién es Aubrey Gideon?

¿Cuántos años tiene Aubrey Gideon?

¿Qué signo zodiacal tiene Aubrey Gideon?

¿Aubrey Gideon tiene esposa?

¿Aubrey Gideon tiene hijos?

¿Qué estudió Aubrey Gideon?

¿Cuál es la trayectoria de Aubrey Gideon? y más

¿Quién es Aubrey Gideon?

Aubrey Gideon es un residente de Greenwood, Mississippi, identificado como el hombre que se hizo pasar por El Chapo Guzmán al enviar al menos 2 cartas a la Corte de Nueva York fingiendo ser el líder del Cártel de Sinaloa.

Aubrey Gideon, el escritor que se hizo pasar por El Chapo Guzmán (gaubreypotlow/ Instagram)

¿Cuántos años tiene Aubrey Gideon?

De acuerdo con la investigación de El País, Aubrey Gideon tiene 46 años.

¿Qué signo zodiacal tiene Aubrey Gideon?

No se tiene información sobre la fecha de cumpleaños de Aubrey Gideon, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Aubrey Gideon tiene esposa?

No hay información disponible sobre su estado civil o si tiene esposa.

¿Aubrey Gideon tiene hijos?

No se cuenta con información pública sobre si tiene o no hijos o detalles de su entorno familiar.

¿Qué estudió Aubrey Gideon?

No cuenta con información formal sobre su formación académica o nivel de estudios en la información revelada sobre el caso.

Sin embargo, en sus cuentas de Instagram compartió cartas enviadas a diferentes cortes en 2025 donde se identifica como estudiante de la Universidad de Mississippi con número de identificación 200400172, emitida en 2023.

Carta de Aubrey Gideon (gaubreypotlow/ Instagram)

¿Cuál es la trayectoria de Aubrey Gideon?

No se cuenta con información sobre los antecedentes profesionales o laborales de Aubrey Gideon previo a descubrirse las cartas donde se hizo pasar por El Chapo Guzmán.

Sin embargo, en sus cuentas de Instagram muestran que ha enviado varias cartas a lo largo de los años para pedir la libertad de Larry Hoover, ex líder de una pandilla de Chicago que cumple sentencia por cadena perpetua desde la década de 1970 por el asesinato de un miembro de una pandilla rival.