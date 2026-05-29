La Casa Blanca desató polémica tras lanzar el sitio Aliens.gov, una plataforma oficial enfocada en arrestos y deportaciones de migrantes en Estados Unidos, pero con estética inspirada en extraterrestres y teorías OVNI.

La administración de Donald Trump confirmó que el dominio compartido por la Casa Blanca, fue adquirido como parte de una campaña digital para reforzar su discurso migratorio con ICE.

El portal estadounidense de aliens.gov, muestra mapas interactivos, cifras de detenciones y mensajes como “They walk among us” (“Ellos caminan entre nosotros”), en referencia a personas migrantes; además, incluye enlaces para reportar actividades sospechosas al ICE.

La Casa Blanca compara a los migrantes con extraterrestres, desatando fuertes críticas (@WhiteHouse / X )

¿Por qué la Casa Blanca compró aliens.gov?

El punto central de la estrategia de la administración de Donald Trump está en el doble significado de la palabra “alien” en inglés pues, aunque suele traducirse como “extraterrestre”, en términos legales y migratorios también significa “extranjero” o persona no ciudadana dentro de Estados Unidos.

Con ese juego de palabras, la Casa Blanca construyó una narrativa que mezcla ciencia ficción con migración irregular aprovechando el hiatus que hay tras la desclasificación de archivos por parte de la CIA con respecto al fenómeno alien y en plena campaña antiinmigratoria.

El sitio de la Casa Blanca incluso asegura que “la verdad ya no está allá afuera”, en alusión a series sobre ovnis, mientras presenta a los migrantes como “aliens” que “invadieron” el país.

La campaña recibió críticas de organizaciones civiles y medios internacionales, que consideran que el lenguaje utilizado deshumaniza a las personas migrantes y alimenta la xenofobia.

Aun así, el gobierno de Trump mantiene activa la página como parte de su estrategia de comunicación sobre seguridad fronteriza y deportaciones.

Alien.gov es el dominio de la Casa Blanca que compara migrantes con extraterrestres (Alien.gov)